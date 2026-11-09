"Nursema" Ceren Karakoç, Çıkarıldığı Kızılcık Şerbeti'nin Setinde Nasıl Karşılandığını Açıkladı

Dört sezon boyunca Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç, yeni sezon öncesinde diziden çıkarılmış, senaryo ekibinin değişmesinin ardından yeniden kadroya dahil olmuştu. Oyuncunun dönüşüyle birlikte merak edilen sorulardan biri de sette nasıl karşılandığıydı.

Oksijen TV'de Karakoç'a 'Peki ilk set günü nasıl geçti?' diye soruldu. Oyuncu, çekimler başlayıp yarıda kesilmediği için ekibin o dönemde zaten tatilde olduğunu hatırlattı.

Sete ilk girdiği anı ise şöyle anlattı: 'İçeriye girdim ve şey dedim: 'Evet, ben biraz daha uzun tatil yapmak istedim arkadaşlar sizden, 2 ay kadar.'' Karakoç'un diziden ayrılık sürecini espriyle karşılaması dikkat çekti. Oyuncunun çıkarıldığı ağustos ayından sete döndüğü ekim ayına kadar geçen süre de yaklaşık iki aydı.