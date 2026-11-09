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"Nursema" Ceren Karakoç, Çıkarıldığı Kızılcık Şerbeti'nin Setinde Nasıl Karşılandığını Açıkladı

"Nursema" Ceren Karakoç, Çıkarıldığı Kızılcık Şerbeti'nin Setinde Nasıl Karşılandığını Açıkladı

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
09.11.2026 - 16:37
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Kızılcık Şerbeti’nden çıkarıldıktan yaklaşık iki ay sonra diziye dönen Ceren Karakoç, setteki ilk gününü Oksijen TV’de anlattı. Karakoç, içeri girer girmez ekibe “Ben biraz daha uzun tatil yapmak istedim arkadaşlar sizden, 2 ay kadar” dediğini söyledi. Set arkadaşları onu “Hoş geldin, işte neredeydin?” diyerek karşıladı. Oyuncu, Nursema’nın kazadan sonra yaşadıklarına da değindi.

KAYNAK: Oksijen TV

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Kızılcık Şerbeti'ne geri dönen Ceren Karakoç, sette oyuncu arkadaşları tarafından nasıl karşılandığını açıkladı.

Kızılcık Şerbeti'ne geri dönen Ceren Karakoç, sette oyuncu arkadaşları tarafından nasıl karşılandığını açıkladı.

Dört sezon boyunca Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç, yeni sezon öncesinde diziden çıkarılmış, senaryo ekibinin değişmesinin ardından yeniden kadroya dahil olmuştu. Oyuncunun dönüşüyle birlikte merak edilen sorulardan biri de sette nasıl karşılandığıydı.

Oksijen TV'de Karakoç'a 'Peki ilk set günü nasıl geçti?' diye soruldu. Oyuncu, çekimler başlayıp yarıda kesilmediği için ekibin o dönemde zaten tatilde olduğunu hatırlattı.

Sete ilk girdiği anı ise şöyle anlattı: 'İçeriye girdim ve şey dedim: 'Evet, ben biraz daha uzun tatil yapmak istedim arkadaşlar sizden, 2 ay kadar.'' Karakoç'un diziden ayrılık sürecini espriyle karşılaması dikkat çekti. Oyuncunun çıkarıldığı ağustos ayından sete döndüğü ekim ayına kadar geçen süre de yaklaşık iki aydı.

Karakoç'a ilk gün en çok set arkadaşlarının sıcak karşılaması iyi geldi.

Karakoç'a ilk gün en çok set arkadaşlarının sıcak karşılaması iyi geldi.

'Hiçbir şey değişmemişti' diyen Karakoç, ekibin kendisini çok sıcak karşıladığını anlattı. Oyuncu, herkesin 'Hoş geldin, neredeydin?' diyerek yanına geldiğini söyledi.

'O kadar sıcak karşıladılar ki sağ olsunlar hepsi' diyen Karakoç, aynı programda diziye dönme kararında set arkadaşlarının ve setteki tatlı ortamın da payı olduğunu söylemişti.

Ceren Karakoç, Nursema'nın kazadan sonra nerede olduğunu da anlattı.

Ceren Karakoç, Nursema'nın kazadan sonra nerede olduğunu da anlattı.

Programda Nursema'nın hikâyesi de konuşuldu. Fragmanlarda Nursema'nın kazada ölmediği, cesetlerin karıştığı ve karakterin uzun süre başka bir yerde kaldığı görülmüştü. Sunucunun 'Hafızasını mı kaybetmişti?' sorusuna Karakoç, bu konuda net bir bilgi olmadığını söyleyerek yanıt verdi.

Oyuncunun anlattığına göre Nursema kazadan sonra yoğun bakımda kaldı ve uzun süre kafasını toparlayamadı. Karakoç, karakterin toparlandıktan sonra amcasına haber verdiğini, amcasının gelip onu aldığını ve Nursema'nın böylece eve döndüğünü aktardı.

Karakoç'un döndüğü bölüm, Kızılcık Şerbeti'ne sezonun en yüksek reytingini getirmişti. Nursema'nın yarım kalan hikâyesinin nasıl devam edeceği ise yeni bölümlerde belli olacak.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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