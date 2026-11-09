"Nursema" Ceren Karakoç, Çıkarıldığı Kızılcık Şerbeti'nin Setinde Nasıl Karşılandığını Açıkladı
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Kızılcık Şerbeti’nden çıkarıldıktan yaklaşık iki ay sonra diziye dönen Ceren Karakoç, setteki ilk gününü Oksijen TV’de anlattı. Karakoç, içeri girer girmez ekibe “Ben biraz daha uzun tatil yapmak istedim arkadaşlar sizden, 2 ay kadar” dediğini söyledi. Set arkadaşları onu “Hoş geldin, işte neredeydin?” diyerek karşıladı. Oyuncu, Nursema’nın kazadan sonra yaşadıklarına da değindi.
KAYNAK: Oksijen TV
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Kızılcık Şerbeti'ne geri dönen Ceren Karakoç, sette oyuncu arkadaşları tarafından nasıl karşılandığını açıkladı.
Karakoç'a ilk gün en çok set arkadaşlarının sıcak karşılaması iyi geldi.
Ceren Karakoç, Nursema'nın kazadan sonra nerede olduğunu da anlattı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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