"Nursema" Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti'ne Nasıl Geri Döndüğü Ortaya Çıktı

Karakoç, Faruk Turgut'un süreci kendisine anlattığını ve 'Ben tekrar senin gelmeni istiyorum' dediğini aktardı. Ancak oyuncu, karar vermek için acele etmedi.

'Faruk Bey ben şu an hemen buna karar veremem. Benim bir gece her şeyin üzerine yatmam lazım' dediğini anlatan Karakoç, yapımcının da bu isteğe 'Tamam' yanıtı verdiğini söyledi. Ertesi gün yeniden oturup konuştuklarını belirten oyuncu, 'Sonra 'Tamam' dedim, vallahi döndüm' sözleriyle kararını özetledi.