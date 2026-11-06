"Nursema" Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti'ne Nasıl Geri Döndüğü Ortaya Çıktı
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Kızılcık Şerbeti’ne geri dönen “Nursema” Ceren Karakoç, diziye nasıl döndüğünü ilk kez anlattı. Oksijen TV’nin YouTube kanalına konuk olan oyuncu, dönüşün yapımcı Faruk Turgut’tan gelen bir telefonla başladığını söyledi. Teklife hemen yanıt vermeyen Karakoç, bir gece düşündükten sonra ertesi gün “Tamam” dediğini açıkladı.
KAYNAK: Oksijen TV
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Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'ne dönüşünün yapımcı Faruk Turgut'tan gelen bir telefonla başladığını açıkladı.
Görüşmeye yeni bir proje için çağrıldığını düşünen Ceren Karakoç, teklifi duyunca şaşkınlığını gizleyemedi.
Teklife hemen yanıt vermeyen Karakoç, bir gece düşündükten sonra ertesi gün "Tamam" dedi.
Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nden çıkarıldığını da tatildeyken gelen bir telefonla öğrenmişti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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