article/comments
article/share
Haberler
TV
"Nursema" Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti'ne Nasıl Geri Döndüğü Ortaya Çıktı

"Nursema" Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti'ne Nasıl Geri Döndüğü Ortaya Çıktı

Show tv Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 16:11
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kızılcık Şerbeti’ne geri dönen “Nursema” Ceren Karakoç, diziye nasıl döndüğünü ilk kez anlattı. Oksijen TV’nin YouTube kanalına konuk olan oyuncu, dönüşün yapımcı Faruk Turgut’tan gelen bir telefonla başladığını söyledi. Teklife hemen yanıt vermeyen Karakoç, bir gece düşündükten sonra ertesi gün “Tamam” dediğini açıkladı.

KAYNAK: Oksijen TV

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'ne dönüşünün yapımcı Faruk Turgut'tan gelen bir telefonla başladığını açıkladı.

Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'ne dönüşünün yapımcı Faruk Turgut'tan gelen bir telefonla başladığını açıkladı.

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın geri dönüşü haftalardır konuşuluyor. Peki bu dönüş nasıl gerçekleşti? Sorunun yanıtı, Oksijen TV'nin YouTube kanalına konuk olan Ceren Karakoç'tan geldi.

Karakoç, sürecin yapımcı Faruk Turgut'un telefonuyla başladığını anlattı. 'Dönüşüm şey sevgili Faruk Turgut'tan, yapımcımız, telefon geldi. 'Ceren bir görüşebilir miyiz?' diye, ben de gittim' diyen oyuncu, görüşmeye giderken neyle karşılaşacağını hiç tahmin etmediğini söyledi.

Görüşmeye yeni bir proje için çağrıldığını düşünen Ceren Karakoç, teklifi duyunca şaşkınlığını gizleyemedi.

Görüşmeye yeni bir proje için çağrıldığını düşünen Ceren Karakoç, teklifi duyunca şaşkınlığını gizleyemedi.

Kızılcık Şerbeti'ne dönüş teklifi hakkında 'Vallahi açıkçası düşünmedim' diyen Karakoç, ilk başta yapımcının yeni bir projesi olabileceğini düşündüğünü anlattı. Ancak masaya gelen teklif bambaşkaydı: Faruk Turgut, ondan Kızılcık Şerbeti'ne geri dönmesini istiyordu.

Oyuncu o anki şaşkınlığını 'Sonra gidince işte 'Sen tekrar Kızılcık...' falan. Ne? demişim ben zaten böyle gayriihtiyari' sözleriyle anlattı.

Teklife hemen yanıt vermeyen Karakoç, bir gece düşündükten sonra ertesi gün "Tamam" dedi.

Teklife hemen yanıt vermeyen Karakoç, bir gece düşündükten sonra ertesi gün "Tamam" dedi.

Karakoç, Faruk Turgut'un süreci kendisine anlattığını ve 'Ben tekrar senin gelmeni istiyorum' dediğini aktardı. Ancak oyuncu, karar vermek için acele etmedi.

'Faruk Bey ben şu an hemen buna karar veremem. Benim bir gece her şeyin üzerine yatmam lazım' dediğini anlatan Karakoç, yapımcının da bu isteğe 'Tamam' yanıtı verdiğini söyledi. Ertesi gün yeniden oturup konuştuklarını belirten oyuncu, 'Sonra 'Tamam' dedim, vallahi döndüm' sözleriyle kararını özetledi.

Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nden çıkarıldığını da tatildeyken gelen bir telefonla öğrenmişti.

Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nden çıkarıldığını da tatildeyken gelen bir telefonla öğrenmişti.

Ceren Karakoç'un bu sözleri, diziden ayrılış hikâyesiyle birlikte düşünüldüğünde ayrı bir anlam kazandı. Oyuncu, Ayşe Arman'ın programında yapımcıyla yeni sezon için anlaştığını, ancak tatildeyken gelen bir telefonla diziden çıkarıldığını öğrendiğini anlatmıştı.

28 Ekim 2022'de yayınlanan ilk bölümden bu yana dört sezon boyunca Nursema'yı canlandıran Karakoç'un vedasından kısa süre sonra dizinin senaryo ekibi de değişti. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yerini Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'den oluşan yeni ekip aldı. Nursema'nın geri döneceği haberi de bu değişikliğin ardından geldi ve seyirciyi sevindirdi.

Buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın