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Şerbo'dan Çıkarılmıştı, Döndüğü Bölüm Sezon Rekoru Kırdı: Ceren Karakoç’tan Reyting Teşekkürü

Şerbo'dan Çıkarılmıştı, Döndüğü Bölüm Sezon Rekoru Kırdı: Ceren Karakoç’tan Reyting Teşekkürü

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
08.11.2026 - 09:22
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Kızılcık Şerbeti’nde Nursema’nın ailesine kavuştuğu 145. bölüm Total’de 6,80 aldı. Bu, sezonun Total’deki en yüksek rakamı. Diziden çıkarıldıktan sonra kadroya geri dönen Ceren Karakoç, reyting tablosunu Instagram’da paylaşıp seyirciye teşekkür etti. Oyuncu, “Bu güzel sonuçta sizin payınız çok büyük” dedi.

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Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nin reyting tablosunu "Bu güzel sonuçta sizin payınız çok büyük" notuyla paylaştı.

Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nin reyting tablosunu "Bu güzel sonuçta sizin payınız çok büyük" notuyla paylaştı.

Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nin resmi hesabının yayınladığı reyting görselini Instagram hikâyesinde paylaştı ve altına seyirciye bir teşekkür notu ekledi.

Oyuncu şu sözleri kullandı: 'Dün akşam bizi yalnız bırakmayan, sevgisini ve desteğini bir kez daha hissettiren herkese kocaman teşekkürler. Bu güzel sonuçta sizin payınız çok büyük. İyi ki varsınız, birlikte daha nice güzel akşamlara.'

Nursema'nın döndüğü 145. bölüm Total'de 6,80, AB'de 6,88, ABC1'de 7,25 alarak üç kategoride de ikinci oldu.

Nursema'nın döndüğü 145. bölüm Total'de 6,80, AB'de 6,88, ABC1'de 7,25 alarak üç kategoride de ikinci oldu.

Show TV'nin fenomen dizisi, 6 Kasım Cuma akşamı 5. sezonun 7. bölümüyle ekrana geldi. İzlenme payları Total'de yüzde 18,51, AB'de yüzde 20,13, ABC1'de yüzde 19,59 oldu.

Dizi, son yeni bölümü olan 23 Ekim'e göre Total'de 0,72, AB'de 1,10, ABC1'de ise 0,98 puan yükseldi. Bu sonuç, 5. sezonun Total ve ABC1'deki en yüksek rakamı oldu. Kızılcık Şerbeti Total'de bu seviyeyi en son 8 Mayıs'ta görmüştü.

Cuma akşamının zirvesinde ise yine TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisi vardı. Dizi Total'de 11,11, AB'de 10,00, ABC1'de 10,86 aldı.

Dört sezon boyunca Nursema'yı canlandıran Karakoç, 5. sezonun ilk sahnesinde diziden çıkarılmıştı.

Dört sezon boyunca Nursema'yı canlandıran Karakoç, 5. sezonun ilk sahnesinde diziden çıkarılmıştı.

Ceren Karakoç, 28 Ekim 2022'deki ilk bölümden bu yana kadrodaydı. Diziden çıkarıldığını tatildeyken gelen bir telefonla öğrendiğini daha önce anlatmıştı. Nursema da yeni sezonun ilk sahnesinde geçirdiği kazayla hikâyeden çıkarıldı.

Senaryo ekibi değişince tablo tersine döndü. Karakoç'un anlattığına göre dönüş süreci yapımcı Faruk Turgut'tan gelen bir telefonla başladı. Oyuncu teklifi bir gece düşündükten sonra kabul etti.

Karakoç, Oksijen TV'ye verdiği röportajda diziye dönme nedenini 'Benim burada anlatacak daha hikâyem varmış' sözleriyle açıklamıştı. Aynı röportajda set önünde yağmurda bile bekleyen hayranlarından da söz etmişti: 'Sağ olsunlar hiç yalnız bırakmıyorlar.'

Dönüş bölümü 30 Ekim'de ertelenmiş, dizi o akşam tekrar bölümle ekrana gelmişti. Karakoç'un teşekkür notu, bir haftalık aranın ardından gelen bu yükselişin hemen sonrasında geldi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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