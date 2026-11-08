Şerbo'dan Çıkarılmıştı, Döndüğü Bölüm Sezon Rekoru Kırdı: Ceren Karakoç’tan Reyting Teşekkürü

Show TV'nin fenomen dizisi, 6 Kasım Cuma akşamı 5. sezonun 7. bölümüyle ekrana geldi. İzlenme payları Total'de yüzde 18,51, AB'de yüzde 20,13, ABC1'de yüzde 19,59 oldu.

Dizi, son yeni bölümü olan 23 Ekim'e göre Total'de 0,72, AB'de 1,10, ABC1'de ise 0,98 puan yükseldi. Bu sonuç, 5. sezonun Total ve ABC1'deki en yüksek rakamı oldu. Kızılcık Şerbeti Total'de bu seviyeyi en son 8 Mayıs'ta görmüştü.

Cuma akşamının zirvesinde ise yine TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisi vardı. Dizi Total'de 11,11, AB'de 10,00, ABC1'de 10,86 aldı.