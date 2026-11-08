Şerbo'dan Çıkarılmıştı, Döndüğü Bölüm Sezon Rekoru Kırdı: Ceren Karakoç’tan Reyting Teşekkürü
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Kızılcık Şerbeti’nde Nursema’nın ailesine kavuştuğu 145. bölüm Total’de 6,80 aldı. Bu, sezonun Total’deki en yüksek rakamı. Diziden çıkarıldıktan sonra kadroya geri dönen Ceren Karakoç, reyting tablosunu Instagram’da paylaşıp seyirciye teşekkür etti. Oyuncu, “Bu güzel sonuçta sizin payınız çok büyük” dedi.
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Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nin reyting tablosunu "Bu güzel sonuçta sizin payınız çok büyük" notuyla paylaştı.
Nursema'nın döndüğü 145. bölüm Total'de 6,80, AB'de 6,88, ABC1'de 7,25 alarak üç kategoride de ikinci oldu.
Dört sezon boyunca Nursema'yı canlandıran Karakoç, 5. sezonun ilk sahnesinde diziden çıkarılmıştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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