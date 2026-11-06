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Kızılcık Şerbeti'ne Dönen Ceren Karakoç, Yağmurda Set Önünde Bekleyen Hayranlarından Söz Etti

Kızılcık Şerbeti'ne Dönen Ceren Karakoç, Yağmurda Set Önünde Bekleyen Hayranlarından Söz Etti

Show tv Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 20:16
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Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç, dizinin setine her gün hayranların geldiğini anlattı. Oksijen TV'nin YouTube kanalına konuk olan oyuncu, set önündeki kalabalığın yağmurda bile dağılmadığını söyledi.

KAYNAK: Oksijen TV

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Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nin Bebek'teki setinin önünün her gün hayranlarla dolduğunu söyledi.

Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nin Bebek'teki setinin önünün her gün hayranlarla dolduğunu söyledi.

Programda sunucu, dizinin Bebek'te bir yalı ve bir köşkte çekildiğini hatırlatarak 'Siz setteyken gelen giden oluyor mu?' diye sordu. Karakoç'un yanıtı net oldu: 'Tabii.'

Oyuncu, hayranların toplandığı yeri de tarif etti. Köşkün kapısının ve garaj girişinin önündeki merdivenlerin hayranlarla dolduğunu anlatan Karakoç, 'Bayağı baştan sona full dolu' dedi.

Hayranlar her gün set önünde bekliyor ama çekim sırasında oyuncuları göremiyor.

Hayranlar her gün set önünde bekliyor ama çekim sırasında oyuncuları göremiyor.

Sunucunun çekim sürerken de hayran gelip gelmediğini sorması üzerine Karakoç, 'Seyircimiz hep var' diye yanıt verdi. Ancak oyuncunun anlattığına göre set önünde bekleyenler çekimi izleyemiyor: 'Ama tabii onlar bizi göremiyorlar.'

Karakoç, köşkün merdivenlerin üstünde kaldığını, hayranların ise aşağıda beklediğini anlattı. Oyuncularla hayranlar ancak aralarda karşılaşabiliyor. Karakoç, yemek aralarında ya da Bebek'e inerken yaşanan kalabalığı 'inanılmaz' sözleriyle anlattı.

Yağmurda bile bekleyen hayranlar için "Kendini kötü hissediyorsun" diyen Karakoç, "Bir gün boş görmedim ben orayı" dedi.

Yağmurda bile bekleyen hayranlar için "Kendini kötü hissediyorsun" diyen Karakoç, "Bir gün boş görmedim ben orayı" dedi.

Ceren Karakoç'un en çok dikkat çeken sözleri, hayranların hava koşullarına rağmen setin önünden ayrılmamasıyla ilgili oldu: 'Ve duruyorlar ya! Yağmur yağıyor, bekliyorlar falan.'

Bu manzaranın kendisini üzdüğünü söyleyen oyuncu, 'İnsan da üzülüyor, şey oluyorsun böyle, kendini kötü hissediyorsun' dedi. Hayranlarına teşekkür etmeyi de unutmayan Karakoç, 'Sağ olsunlar hiç yalnız bırakmıyorlar. Bir gün boş görmedim ben orayı' sözleriyle konuştu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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