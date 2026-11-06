Kızılcık Şerbeti'ne Dönen Ceren Karakoç, Yağmurda Set Önünde Bekleyen Hayranlarından Söz Etti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç, dizinin setine her gün hayranların geldiğini anlattı. Oksijen TV'nin YouTube kanalına konuk olan oyuncu, set önündeki kalabalığın yağmurda bile dağılmadığını söyledi.
KAYNAK: Oksijen TV
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nin Bebek'teki setinin önünün her gün hayranlarla dolduğunu söyledi.
Hayranlar her gün set önünde bekliyor ama çekim sırasında oyuncuları göremiyor.
Yağmurda bile bekleyen hayranlar için "Kendini kötü hissediyorsun" diyen Karakoç, "Bir gün boş görmedim ben orayı" dedi.
Buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın