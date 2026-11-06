Kızılcık Şerbeti'ne Dönen Ceren Karakoç, Yağmurda Set Önünde Bekleyen Hayranlarından Söz Etti

Programda sunucu, dizinin Bebek'te bir yalı ve bir köşkte çekildiğini hatırlatarak 'Siz setteyken gelen giden oluyor mu?' diye sordu. Karakoç'un yanıtı net oldu: 'Tabii.'

Oyuncu, hayranların toplandığı yeri de tarif etti. Köşkün kapısının ve garaj girişinin önündeki merdivenlerin hayranlarla dolduğunu anlatan Karakoç, 'Bayağı baştan sona full dolu' dedi.