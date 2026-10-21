Kızılcık Şerbeti'ne Geri Dönen "Nursema" Ceren Karakoç’un Setteki İlk Görüntüsü
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Kızılcık Şerbeti’nde 5. sezonun ilk sahnesinde kazayla hikâyeden çıkarılan Nursema’nın dönüşü bu kez yapımcının paylaşımıyla doğrulandı. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, Ceren Karakoç’un setten ilk görüntüsünü X hesabından “Hoş geldin Nursema” notuyla paylaştı. Karede arka planın mezarlığı andırması ise kısa sürede dikkat çekti. Aktarılan bilgilere göre Nursema, 30 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak 145. bölümde ekrana dönecek.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Kızılcık Şerbeti'ne geri dönen "Nursema" Ceren Karakoç'un setten ilk görüntüsü yayınlandı.
Birsen Altuntaş ise Nursema'nın Asil ile bir fotoğrafını yayınlayarak seyirciyi daha da heyecanlandırdı.
Mezar taşı gösterilen Nursema'nın vedası, dört sezonluk izleyiciyi derinden üzmüştü.
Senaristleri değişen Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın 145. bölümde ekrana döneceği konuşuluyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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