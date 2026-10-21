article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'ne Geri Dönen "Nursema" Ceren Karakoç’un Setteki İlk Görüntüsü

Kızılcık Şerbeti'ne Geri Dönen "Nursema" Ceren Karakoç’un Setteki İlk Görüntüsü

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 17:53
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kızılcık Şerbeti’nde 5. sezonun ilk sahnesinde kazayla hikâyeden çıkarılan Nursema’nın dönüşü bu kez yapımcının paylaşımıyla doğrulandı. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, Ceren Karakoç’un setten ilk görüntüsünü X hesabından “Hoş geldin Nursema” notuyla paylaştı. Karede arka planın mezarlığı andırması ise kısa sürede dikkat çekti. Aktarılan bilgilere göre Nursema, 30 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak 145. bölümde ekrana dönecek.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti'ne geri dönen "Nursema" Ceren Karakoç'un setten ilk görüntüsü yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti'ne geri dönen "Nursema" Ceren Karakoç'un setten ilk görüntüsü yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti cephesinde haftalardır konuşulan geri dönüş, sonunda doğrudan yapımcıdan gelen bir paylaşımla netlik kazandı.

Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, X hesabından Ceren Karakoç'un setten ilk görüntüsünü yayınladı. Paylaşımına 'Hoş geldin Nursema' notunu düşen Turgut, karakterin hikâyeye döndüğünü ilk kez yapım cephesinden doğrulamış oldu.

Görüntünün en çok dikkat çeken ayrıntısı ise arka plan oldu. Siyah kıyafeti ve desenli bonesiyle elinde dizinin klaketini tutan Karakoç'un arkasında, mezar taşlarını andıran mermer kenarlıklar yer aldı. Mezarlığı andıran bu kare, Nursema'nın kazada hayatını kaybettiği ve mezar taşının ekrana geldiği sahneyi akıllara getirdi. Bu detay, karakterin hikâyeye hangi sahneyle döneceğine dair merakı da artırdı.

Karakoç da kısa süre önce Instagram hesabından sırtında 'Nurfena' yazan kırmızı bir ceketle verdiği pozu paylaşmış, notunu 'Öyleyse, yeniden' sözleriyle bitirmişti. Oyuncunun imalı mesajının ardından gelen yapımcı paylaşımı, dönüş iddialarına son noktayı koydu.

Birsen Altuntaş ise Nursema'nın Asil ile bir fotoğrafını yayınlayarak seyirciyi daha da heyecanlandırdı.

Birsen Altuntaş ise Nursema'nın Asil ile bir fotoğrafını yayınlayarak seyirciyi daha da heyecanlandırdı.

Mezar taşı gösterilen Nursema'nın vedası, dört sezonluk izleyiciyi derinden üzmüştü.

Mezar taşı gösterilen Nursema'nın vedası, dört sezonluk izleyiciyi derinden üzmüştü.

Beni Affet'teki Kader karakteriyle uzun yıllar hafızalarda kalan Ceren Karakoç, 28 Ekim 2022'de ekrana gelen ilk bölümden bu yana dört sezon boyunca Ünal ailesinin kızı Nursema'ya hayat verdi. Dört evlilikle geçen inişli çıkışlı hikâyesi ve babası Abdullah'la arasındaki kırılgan bağ, dizinin en çok konuşulan sahnelerini ortaya çıkardı.

Bu yüzden 5. sezonun ilk sahnesinde Nursema'nın kazada hayatını kaybetmesi ve mezar taşının da ekrana gelmesi seyircinin tepkisini çekti.

Senaristleri değişen Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın 145. bölümde ekrana döneceği konuşuluyor.

Senaristleri değişen Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın 145. bölümde ekrana döneceği konuşuluyor.

Ceren Karakoç'un vedasından kısa süre sonra dizi ekibinde büyük bir değişim yaşandı. Projeyi ilk bölümden beri yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yerini Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'den oluşan yeni ekip aldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın bu değişikliğin hemen ardından Nursema'nın geri döneceğini duyurması sosyal medyada adeta bayram havası yarattı. Yeni ekibin yazdığı ilk bölümde Nursema'nın flashback sahneleriyle ekrana gelmesi de seyircinin merakını iyice artırdı. Abdullah'ın Nursema ile Mustafa'nın çocukluk fotoğraflarına bakarken fenalaşması da dönüş sinyalini daha da güçlendirdi.

Televizyon Dünyası'nın aktardığı bilgilere göre Nursema, 30 Ekim Cuma akşamı Show TV'de yayınlanacak 145. bölümde ekrana dönecek. Öte yandan Nilay'ın annesi Sevtap'ı canlandıran Neslihan Yeldan'ın da kadroya döneceği konuşuluyor.

Peki kazada hayatını kaybettiği gösterilen Nursema hikâyeye nasıl dönecek? Bu sorunun yanıtı şimdilik merakla bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın