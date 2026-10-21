Kızılcık Şerbeti'ne Geri Dönen "Nursema" Ceren Karakoç’un Setteki İlk Görüntüsü

Beni Affet'teki Kader karakteriyle uzun yıllar hafızalarda kalan Ceren Karakoç, 28 Ekim 2022'de ekrana gelen ilk bölümden bu yana dört sezon boyunca Ünal ailesinin kızı Nursema'ya hayat verdi. Dört evlilikle geçen inişli çıkışlı hikâyesi ve babası Abdullah'la arasındaki kırılgan bağ, dizinin en çok konuşulan sahnelerini ortaya çıkardı.

Bu yüzden 5. sezonun ilk sahnesinde Nursema'nın kazada hayatını kaybetmesi ve mezar taşının da ekrana gelmesi seyircinin tepkisini çekti.