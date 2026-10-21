"Nursema" Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti'ne Geri Döneceği Bölüm Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kızılcık Şerbeti’nde 5. sezonun ilk sahnesinde kazayla hikâyeden çıkarılan Nursema’nın diziye hangi bölümde döneceği belli oldu. Ceren Karakoç’un canlandırdığı karakter 145. bölümde yeniden ekrana gelecek. Dizinin yayın akışına göre bu bölüm 30 Ekim Cuma akşamı Show TV’de yayınlanacak.
KAYNAK: Televizyon Dünyası
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'ne Nursema rolüyle geri dönen Ceren Karakoç'u hangi bölümde izleyeceğimiz belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mezar taşı gösterilen Nursema'nın vedası, dört sezonluk izleyiciyi derinden üzmüştü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın