"Nursema" Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti'ne Geri Döneceği Bölüm Belli Oldu

Nursema'nın 5. sezonda kazada hayatını kaybettiği ilk bölümde mezar taşının da gösterilmesi, karakteri dört sezon boyunca takip eden izleyiciyi derinden üzmüştü. Ceren Karakoç da Ayşe Arman'ın programında yapımcıyla yeni sezon için anlaştığını, ancak tatildeyken gelen bir telefonla diziden çıkarıldığını öğrendiğini anlatmıştı.

Kısa süre sonra dizinin mutfağında da büyük bir değişim yaşandı. Projeyi ilk bölümden beri yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yerini Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'den oluşan yeni ekip aldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın bu değişikliğin hemen ardından Nursema'nın geri döneceğini duyurması sosyal medyada adeta bayram havası yarattı.