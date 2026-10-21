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"Nursema" Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti'ne Geri Döneceği Bölüm Belli Oldu

"Nursema" Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti'ne Geri Döneceği Bölüm Belli Oldu

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 14:03
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Kızılcık Şerbeti’nde 5. sezonun ilk sahnesinde kazayla hikâyeden çıkarılan Nursema’nın diziye hangi bölümde döneceği belli oldu. Ceren Karakoç’un canlandırdığı karakter 145. bölümde yeniden ekrana gelecek. Dizinin yayın akışına göre bu bölüm 30 Ekim Cuma akşamı Show TV’de yayınlanacak.

KAYNAK: Televizyon Dünyası

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Kızılcık Şerbeti'ne Nursema rolüyle geri dönen Ceren Karakoç'u hangi bölümde izleyeceğimiz belli oldu.

Kızılcık Şerbeti'ne Nursema rolüyle geri dönen Ceren Karakoç'u hangi bölümde izleyeceğimiz belli oldu.

Kızılcık Şerbeti'nde 5. sezonun ilk sahnesinde kazayla hikâyeden çıkarılan Nursema için beklenen haber geldi. Televizyon Dünyası'nın haberine göre Ceren Karakoç'un canlandırdığı karakterin diziye 145. bölümde döneceği açıklandı.

Show TV'de cuma akşamları yayınlanan dizinin yayın akışına göre bu bölüm 30 Ekim Cuma akşamı ekrana gelecek. Arada yalnızca 23 Ekim'de yayınlanacak 144. bölüm var; yani seyircinin Nursema'yı yeniden görmesi için iki haftalık bir bekleyiş kaldı.

Mezar taşı gösterilen Nursema'nın vedası, dört sezonluk izleyiciyi derinden üzmüştü.

Mezar taşı gösterilen Nursema'nın vedası, dört sezonluk izleyiciyi derinden üzmüştü.

Nursema'nın 5. sezonda kazada hayatını kaybettiği ilk bölümde mezar taşının da gösterilmesi, karakteri dört sezon boyunca takip eden izleyiciyi derinden üzmüştü. Ceren Karakoç da Ayşe Arman'ın programında yapımcıyla yeni sezon için anlaştığını, ancak tatildeyken gelen bir telefonla diziden çıkarıldığını öğrendiğini anlatmıştı.

Kısa süre sonra dizinin mutfağında da büyük bir değişim yaşandı. Projeyi ilk bölümden beri yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yerini Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'den oluşan yeni ekip aldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın bu değişikliğin hemen ardından Nursema'nın geri döneceğini duyurması sosyal medyada adeta bayram havası yarattı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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