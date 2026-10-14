Senaristleri Değişen Kızılcık Şerbeti'nde Nursema Diziye Geri Dönüyor!
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Kızılcık Şerbeti’nde 5. sezonun ilk sahnesinde kazada hayatını kaybeden Nursema’nın diziye geri dönüyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Ceren Karakoç, Nursema rolüyle ekibe yeniden katılıyor. Dönüşün nasıl ve hangi bölümde olacağı ise henüz bilinmiyor. İddia, dizinin senarist ekibinin tamamen değişmesinin hemen ardından geldi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ceren Karakoç, Nursema rolüyle Kızılcık Şerbeti ekibine geri dönüyor.
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Nursema, 5. sezonun ilk sahnesinde kazada ölmüş, mezarı da ekranda gösterilmişti.
Geri dönüş haberi, Kızılcık Şerbeti'nin senarist koltuğundaki değişikliğin hemen ardından geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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