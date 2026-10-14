Senaristleri Değişen Kızılcık Şerbeti'nde Nursema Diziye Geri Dönüyor!

Peş peşe evlilikleri ve zamanla kendi sesini bulan hikâyesiyle Nursema, dört sezon boyunca dizinin en sevilen karakterlerinden biri oldu. Ancak 5. sezon, Ceren Karakoç için beklenmedik bir vedayla açıldı. Nursema sezonun ilk sahnesinde hayatını kaybetti, sezonun ilk bölümünde mezar taşı da ekrana yansıdı.

Karakoç, ayrılık kararını tatildeyken gelen bir telefonla öğrendiğini ve bu sondan önceden haberi olmadığını anlatmıştı. Ayşe Arman'a verdiği röportajda Nursema için 'mutlu son' hayal ettiğini söyleyen oyuncu, kendisi olmadan başlayan yeni bölümleri de izlemediğini açıklamıştı: 'Ama tabii ki de izlemedim.'