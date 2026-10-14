article/comments
article/share
Haberler
TV
Senaristleri Değişen Kızılcık Şerbeti'nde Nursema Diziye Geri Dönüyor!

Senaristleri Değişen Kızılcık Şerbeti'nde Nursema Diziye Geri Dönüyor!

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 14:43
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kızılcık Şerbeti’nde 5. sezonun ilk sahnesinde kazada hayatını kaybeden Nursema’nın diziye geri dönüyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Ceren Karakoç, Nursema rolüyle ekibe yeniden katılıyor. Dönüşün nasıl ve hangi bölümde olacağı ise henüz bilinmiyor. İddia, dizinin senarist ekibinin tamamen değişmesinin hemen ardından geldi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ceren Karakoç, Nursema rolüyle Kızılcık Şerbeti ekibine geri dönüyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ceren Karakoç, Nursema rolüyle Kızılcık Şerbeti ekibine geri dönüyor.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde son haftaların en çok konuşulan konusu Nursema'ydı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, karakterine 28 Ekim 2022'deki ilk bölümden bu yana hayat veren Ceren Karakoç, Nursema rolüyle diziye geri dönecek. Üstelik bu iddia, Karakoç'un diziyi artık izlemediğini söylemesinin gündem olmasından kısa süre sonra geldi.

Nursema, 5. sezonun ilk sahnesinde kazada ölmüş, mezarı da ekranda gösterilmişti.

Nursema, 5. sezonun ilk sahnesinde kazada ölmüş, mezarı da ekranda gösterilmişti.

Peş peşe evlilikleri ve zamanla kendi sesini bulan hikâyesiyle Nursema, dört sezon boyunca dizinin en sevilen karakterlerinden biri oldu. Ancak 5. sezon, Ceren Karakoç için beklenmedik bir vedayla açıldı. Nursema sezonun ilk sahnesinde hayatını kaybetti, sezonun ilk bölümünde mezar taşı da ekrana yansıdı.

Karakoç, ayrılık kararını tatildeyken gelen bir telefonla öğrendiğini ve bu sondan önceden haberi olmadığını anlatmıştı. Ayşe Arman'a verdiği röportajda Nursema için 'mutlu son' hayal ettiğini söyleyen oyuncu, kendisi olmadan başlayan yeni bölümleri de izlemediğini açıklamıştı: 'Ama tabii ki de izlemedim.'

Geri dönüş haberi, Kızılcık Şerbeti'nin senarist koltuğundaki değişikliğin hemen ardından geldi.

Geri dönüş haberi, Kızılcık Şerbeti'nin senarist koltuğundaki değişikliğin hemen ardından geldi.

Dizide yeni bir dönem başladı. Kızılcık Şerbeti'ni ilk bölümden beri yazan Melis Civelek ve Zeynep Gür görevi bıraktı. Senaryo ekibi artık Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'den oluşuyor.

Yeni ekip, kısa süre önce Pembe, Nursema ve Mustafa'yı unutmamasıyla seyircinin alkışını toplamıştı. Bir kısım izleyici ise sosyal medyada Doğa ve Firaz aşkının yeniden ekrana gelmesini istedi.

Bu tablo içinde Nursema'nın geri döneceği haberi, yeni senaristlerin diziye nasıl bir rota çizeceğine dair merakı da artırdı. Ceren Karakoç'tan ya da yapım şirketinden gelecek açıklama ise şimdiden merakla bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın