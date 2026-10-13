Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılan Ceren Karakoç, "Nursema" İçin Hayal Ettiği Sonu Açıkladı

Ayşe Arman, oyuncunun veda mesajındaki o cümleyi hatırlatıp kafasındaki vedanın nasıl olduğunu sordu. Karakoç'un yanıtı netti: 'Mutlu son. Ben Nursema için mutlu bir son hayal ederdim.'

Oyuncu, bu isteğin yalnızca kendisine ait olmadığını da söyledi. Karakoç'a göre seyirci de aynı sonu bekliyordu: 'Bana gelen mesajların hepsi o şekilde. 'Böyle bir sonu olmamalı' diye.'

Üstelik Karakoç, diziden ayrılmanın kendisi için bir sorun olmadığının da altını çizdi. 'Tabii ki de çıkabilirim diziden, senaryo gereği' diyen oyuncunun itirazı ayrılığın kendisine değil, Nursema'ya yazılan sona yönelikti.