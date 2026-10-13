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Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılan Ceren Karakoç, "Nursema" İçin Hayal Ettiği Sonu Açıkladı

Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılan Ceren Karakoç, "Nursema" İçin Hayal Ettiği Sonu Açıkladı

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 12:23
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Kızılcık Şerbeti’nden kaza senaryosuyla çıkarılan Ceren Karakoç, Nursema için hayal ettiği sonu Ayşe Arman’a anlattı. Karakoç, karakterinin yurt dışına gidip ya da Türkiye’de kalıp kendi ayakları üzerinde duran başarılı bir kadın olarak veda etmesini istediğini söyledi. Oyuncuya göre Nursema, yıllarca çektiği çilenin karşılığını almalıydı. Karakoç, seyircinin de aynı sonu beklediğini, kendisine gelen mesajların hepsinin bu yönde olduğunu ifade etti.

KAYNAK: Ayşe Arman

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Ceren Karakoç, ağustosta paylaştığı veda mesajında "Nursema'yla vedamızın böyle olacağını hiç düşünmemiştim" demişti.

Ceren Karakoç, ağustosta paylaştığı veda mesajında "Nursema'yla vedamızın böyle olacağını hiç düşünmemiştim" demişti.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 28 Ekim 2022'deki ilk bölümden beri kadroda olan Ceren Karakoç, dört sezon boyunca Nursema'yı canlandırdı. Peş peşe evlilikleri ve zamanla kendi sesini bulan hikâyesiyle Nursema, dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri oldu. Ancak karakterin sonu hayranlarını şoke etti. Nursema, 5. sezonun ilk sahnesinde geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Ayşe Arman'ın "Senin kafandaki veda nasıldı?" sorusuna Karakoç'un yanıtı iki kelimeydi: "Mutlu son."

Ayşe Arman'ın "Senin kafandaki veda nasıldı?" sorusuna Karakoç'un yanıtı iki kelimeydi: "Mutlu son."

Ayşe Arman, oyuncunun veda mesajındaki o cümleyi hatırlatıp kafasındaki vedanın nasıl olduğunu sordu. Karakoç'un yanıtı netti: 'Mutlu son. Ben Nursema için mutlu bir son hayal ederdim.'

Oyuncu, bu isteğin yalnızca kendisine ait olmadığını da söyledi. Karakoç'a göre seyirci de aynı sonu bekliyordu: 'Bana gelen mesajların hepsi o şekilde. 'Böyle bir sonu olmamalı' diye.'

Üstelik Karakoç, diziden ayrılmanın kendisi için bir sorun olmadığının da altını çizdi. 'Tabii ki de çıkabilirim diziden, senaryo gereği' diyen oyuncunun itirazı ayrılığın kendisine değil, Nursema'ya yazılan sona yönelikti.

Ceren Karakoç'a göre Nursema, yıllarca çektiği çilenin karşılığını alıp kendi ayakları üzerinde duran başarılı bir kadın olarak veda etmeliydi.

Ceren Karakoç'a göre Nursema, yıllarca çektiği çilenin karşılığını alıp kendi ayakları üzerinde duran başarılı bir kadın olarak veda etmeliydi.

“Mutlu son. Ya ben Nursema için mutlu bir son hayal ederdim. Çünkü seyirci de bence bunu istiyordu. Bana gelen mesajların hepsi o şekilde. Ya böyle bir sonu olmamalı diye. Tabii ki de çıkabilirim diziden. Yani senaryo gereği. Ama keşke böyle kendi isteğiyle atıyorum yurt dışına gidip ya da Türkiye'de ailesiyle artık bağlarını ya kopardı ya koparmadı. O taraflarını bilmiyorum. Hayatında kim

var, kim yok bilmiyorum ama ben başarılı bir kadın olarak kendi ayaklarının üzerinde duran birini isterdim. Ben yıllarca çektiği çilenin karşılığını almalıydı diye düşünüyorum. Ha bilmiyorum belki de hayatta çektiğimiz çilelerin iyi olarak karşılığını alıyor muyuz, belki.”

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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