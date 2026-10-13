Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılan Ceren Karakoç, "Nursema" İçin Hayal Ettiği Sonu Açıkladı
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Kızılcık Şerbeti’nden kaza senaryosuyla çıkarılan Ceren Karakoç, Nursema için hayal ettiği sonu Ayşe Arman’a anlattı. Karakoç, karakterinin yurt dışına gidip ya da Türkiye’de kalıp kendi ayakları üzerinde duran başarılı bir kadın olarak veda etmesini istediğini söyledi. Oyuncuya göre Nursema, yıllarca çektiği çilenin karşılığını almalıydı. Karakoç, seyircinin de aynı sonu beklediğini, kendisine gelen mesajların hepsinin bu yönde olduğunu ifade etti.
KAYNAK: Ayşe Arman
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Ceren Karakoç, ağustosta paylaştığı veda mesajında "Nursema'yla vedamızın böyle olacağını hiç düşünmemiştim" demişti.
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Ayşe Arman'ın "Senin kafandaki veda nasıldı?" sorusuna Karakoç'un yanıtı iki kelimeydi: "Mutlu son."
Ceren Karakoç'a göre Nursema, yıllarca çektiği çilenin karşılığını alıp kendi ayakları üzerinde duran başarılı bir kadın olarak veda etmeliydi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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