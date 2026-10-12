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Kızılcık Şerbeti'nden 'Atılan' Nursema Ceren Karakoç, Babasının Tepkisini Gözleri Dolarak Anlattı

Kızılcık Şerbeti'nden 'Atılan' Nursema Ceren Karakoç, Babasının Tepkisini Gözleri Dolarak Anlattı

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
12.10.2026 - 14:56
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Kızılcık Şerbeti'nin dört sezonluk Nursema'sı Ceren Karakoç, Ayşe Arman'ın Sahici programında diziden çıkarıldığı günlerin evdeki yansımasını anlattı. Bu kez konu yapımcıyla yapılan görüşme değil, haberi alan bir ailenin sessiz üzüntüsüydü. Karakoç'un babasıyla ilgili anlattıkları stüdyoda havayı bir anda değiştirdi, Ayşe Arman da duygularını saklayamadı.

Kaynak: Ayşe Arman

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Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nin ilk bölümünden beri canlandırdığı Nursema'ya kaza senaryosuyla veda etmek zorunda kaldı.

Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nin ilk bölümünden beri canlandırdığı Nursema'ya kaza senaryosuyla veda etmek zorunda kaldı.

1984 Ankara doğumlu Ceren Yalazoğlu Karakoç; Beni Affet, Maria ile Mustafa, Akıncı ve İçimizden Biri'nin ardından asıl çıkışını Kızılcık Şerbeti'yle yaptı. Dizinin 28 Ekim 2022'deki ilk bölümünden beri kadroda olan oyuncu, dört sezon boyunca Nursema'yla ekran başındakilerin en çok tartıştığı isimlerden biri oldu.

Peş peşe evlilikleri, boynu bükük duruşu ve zamanla kendi sesini bulan hikâyesiyle Nursema, Şerbo'nun simge karakterlerinden birine dönüştü. Ağustosta gelen veda paylaşımı ise hayranlarını şoke etti. 'Bazen hayat, planladığımız vedaları değil, bizim için seçilmiş vedaları getiriyor' cümlesi, Karakoç'un diziden kendi isteğiyle ayrılmadığı yorumlarını beraberinde getirdi.

Yeni sezon için anlaşıp tatile çıkan Ceren Karakoç, yapımdan gelen acil telefonla diziden çıkarıldığını öğrendi.

Yeni sezon için anlaşıp tatile çıkan Ceren Karakoç, yapımdan gelen acil telefonla diziden çıkarıldığını öğrendi.

Peki Ceren Karakoç'a ne oldu? Karakoç'un Sahici'de anlattığına göre yapımcı Faruk Turgut'la yeni sezon için her konuda anlaşmışlar, 'Ağustosta görüşürüz' diyerek vedalaşmışlardı. Oyuncu tatildeyken yapımdan acil bir çağrı geldi. Nursema'nın kazada öldürüleceğinden ise haberi bile yoktu.

Ayşe Arman durumu tek cümleyle özetledi: 'Sen işten ayrılmadın, sen işten atıldın.' Asıl duygusal an da bu cümlenin hemen ardından geldi.

Babasının sözlerini anlatan Ceren Karakoç'a Ayşe Arman'dan yanıt geldi: "Benim için de bitmiştir artık Şerbo."

Babasının sözlerini anlatan Ceren Karakoç'a Ayşe Arman'dan yanıt geldi: "Benim için de bitmiştir artık Şerbo."

Karakoç, kovulma haberini babasına annesinin ilettiğini anlattı. Ertesi sabah evde herkes hiçbir şey olmamış gibi davrandı, ta ki babası dönüp kızına şunları söyleyene kadar: 'Şu anda senin çok üzen ve hayrın olmayan gördüğün şey senin için çok iyi olacak, merak etme kızım. Ben baba olarak arkandayım.'

Gözleri dolan Karakoç, bu süreçte kendisini en çok yıkan şeyin bu olduğunu itiraf etti: 'Anne ve babanın bunu her gece düşündüğünü ve her gün üzüldüğünü ben hissedebiliyorum.'

Ayşe Arman da kendini tutamadı. 'Bütün duygun bana geçti' diyen Arman, şu sözleri ekledi: 'Ben de, benim için de bitmiştir artık Şerbo.' Arman aynı sözleri X hesabından da tekrarlayıp takipçilerine Nursema'nın vedası hakkında ne düşündüklerini sordu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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