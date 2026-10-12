Kızılcık Şerbeti'nden 'Atılan' Nursema Ceren Karakoç, Babasının Tepkisini Gözleri Dolarak Anlattı
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Kızılcık Şerbeti'nin dört sezonluk Nursema'sı Ceren Karakoç, Ayşe Arman'ın Sahici programında diziden çıkarıldığı günlerin evdeki yansımasını anlattı. Bu kez konu yapımcıyla yapılan görüşme değil, haberi alan bir ailenin sessiz üzüntüsüydü. Karakoç'un babasıyla ilgili anlattıkları stüdyoda havayı bir anda değiştirdi, Ayşe Arman da duygularını saklayamadı.
Kaynak: Ayşe Arman
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Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nin ilk bölümünden beri canlandırdığı Nursema'ya kaza senaryosuyla veda etmek zorunda kaldı.
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Yeni sezon için anlaşıp tatile çıkan Ceren Karakoç, yapımdan gelen acil telefonla diziden çıkarıldığını öğrendi.
Babasının sözlerini anlatan Ceren Karakoç'a Ayşe Arman'dan yanıt geldi: "Benim için de bitmiştir artık Şerbo."
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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