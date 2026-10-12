Kızılcık Şerbeti'nden 'Atılan' Nursema Ceren Karakoç, Babasının Tepkisini Gözleri Dolarak Anlattı

Karakoç, kovulma haberini babasına annesinin ilettiğini anlattı. Ertesi sabah evde herkes hiçbir şey olmamış gibi davrandı, ta ki babası dönüp kızına şunları söyleyene kadar: 'Şu anda senin çok üzen ve hayrın olmayan gördüğün şey senin için çok iyi olacak, merak etme kızım. Ben baba olarak arkandayım.'

Gözleri dolan Karakoç, bu süreçte kendisini en çok yıkan şeyin bu olduğunu itiraf etti: 'Anne ve babanın bunu her gece düşündüğünü ve her gün üzüldüğünü ben hissedebiliyorum.'

Ayşe Arman da kendini tutamadı. 'Bütün duygun bana geçti' diyen Arman, şu sözleri ekledi: 'Ben de, benim için de bitmiştir artık Şerbo.' Arman aynı sözleri X hesabından da tekrarlayıp takipçilerine Nursema'nın vedası hakkında ne düşündüklerini sordu.