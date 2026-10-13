"Nursema" Ceren Karakoç, Kadrodan Çıkarılınca Kızılcık Şerbeti'ni İzlemeyi Bıraktığını Açıkladı

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca kadroda yer alan Ceren Karakoç, peş peşe evlilikleri ve zamanla kendi sesini bulan hikâyesiyle Nursema'yı dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri hâline getirdi.

Ancak 5. sezon, oyuncu için beklenmedik bir vedayla açıldı. Nursema, sezonun ilk sahnesinde geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Karakoç, daha önce yaptığı açıklamalarda bu sondan önceden haberi olmadığını ve ayrılık kararını tatildeyken gelen bir çağrıyla öğrendiğini anlatmıştı.

Dizi onsuz devam etti, seyirci Nursema'nın mezarını ekranda gördü. Peki Karakoç o sahneyi izledi mi?