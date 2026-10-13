"Nursema" Ceren Karakoç, Kadrodan Çıkarılınca Kızılcık Şerbeti'ni İzlemeyi Bıraktığını Açıkladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılan Ceren Karakoç, diziyle bağını ekran başında da kopardı. Ayşe Arman'a konuşan oyuncu, Nursema'nın mezarının gösterildiği sahneyi izleyip izlemediği sorusuna kısa ama net bir yanıt verdi. Dört sezon boyunca tek bir cumayı bile kaçırmadığını anlatan Karakoç, kendisi olmadan başlayan yeni bölümleri izlemediğini açıkladı.
KAYNAK: Ayşe Arman'la Sahici
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ceren Karakoç, 28 Ekim 2022'deki ilk bölümden bu yana Nursema'ya hayat verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ceren Karakoç, kadrodan çıkarılınca Kızılcık Şerbeti'ni izlemeyi bıraktığını itiraf etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın