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"Nursema" Ceren Karakoç, Kadrodan Çıkarılınca Kızılcık Şerbeti'ni İzlemeyi Bıraktığını Açıkladı

"Nursema" Ceren Karakoç, Kadrodan Çıkarılınca Kızılcık Şerbeti'ni İzlemeyi Bıraktığını Açıkladı

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 15:55
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Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılan Ceren Karakoç, diziyle bağını ekran başında da kopardı. Ayşe Arman'a konuşan oyuncu, Nursema'nın mezarının gösterildiği sahneyi izleyip izlemediği sorusuna kısa ama net bir yanıt verdi. Dört sezon boyunca tek bir cumayı bile kaçırmadığını anlatan Karakoç, kendisi olmadan başlayan yeni bölümleri izlemediğini açıkladı.

KAYNAK: Ayşe Arman'la Sahici

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Ceren Karakoç, 28 Ekim 2022'deki ilk bölümden bu yana Nursema'ya hayat verdi.

Ceren Karakoç, 28 Ekim 2022'deki ilk bölümden bu yana Nursema'ya hayat verdi.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca kadroda yer alan Ceren Karakoç, peş peşe evlilikleri ve zamanla kendi sesini bulan hikâyesiyle Nursema'yı dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri hâline getirdi.

Ancak 5. sezon, oyuncu için beklenmedik bir vedayla açıldı. Nursema, sezonun ilk sahnesinde geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Karakoç, daha önce yaptığı açıklamalarda bu sondan önceden haberi olmadığını ve ayrılık kararını tatildeyken gelen bir çağrıyla öğrendiğini anlatmıştı.

Dizi onsuz devam etti, seyirci Nursema'nın mezarını ekranda gördü. Peki Karakoç o sahneyi izledi mi?

Ceren Karakoç, kadrodan çıkarılınca Kızılcık Şerbeti'ni izlemeyi bıraktığını itiraf etti.

Ceren Karakoç, kadrodan çıkarılınca Kızılcık Şerbeti'ni izlemeyi bıraktığını itiraf etti.

Ayşe Arman, röportaj sırasında oyuncuya dizinin kendisi olmadan başladığını ve seyircinin Nursema'nın mezarını gördüğünü hatırlatarak o sahneyi izleyip izlemediğini sordu. Karakoç, yanıtına önce dizinin kendisi için ne ifade ettiğini anlatarak başladı. Oyuncu, dört sezon boyunca her cuma akşamı evde olduğunu ve diziyi sonradan YouTube'dan değil, yayınlandığı saatte izlediğini söyledi. Ardından sözlerini şöyle bağladı:

“Ben 4 sezon boyunca her cuma gerçekten hiç şaşmamıştır. Evdeyimdir ve izlemişimdir. Öyle sonradan YouTube'dan da değil yani. Ama tabii ki de izlemedim.”

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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