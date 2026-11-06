"Nursema" Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'ne Dönme Nedenini Açıkladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kızılcık Şerbeti'nde 5. sezonun ilk sahnesinde kazayla hikâyeden çıkarılan Nursema, senaryo ekibinin değişmesinin ardından diziye geri döndü. Nursema'ya dört sezon boyunca hayat veren Ceren Karakoç ise Oksijen TV'ye konuk oldu ve diziye neden döndüğünü ilk kez anlattı.
KAYNAK: Oksijen TV
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Ceren Karakoç, dört sezon boyunca canlandırdığı Nursema'ya yeni sezonda istemeden veda etmek zorunda kalmıştı.
Ceren Karakoç, diziye dönmesinin en büyük nedeninin Nursema'nın hikâyesinin yarım kalması olduğunu söyledi.
Kendi isteğiyle ayrılmadığını söyleyen Karakoç, yarım kalan bir hikâyenin ömür boyu kendisinde anksiyete yaratacağını düşündüğünü anlattı.
Buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın