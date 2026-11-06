"Nursema" Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'ne Dönme Nedenini Açıkladı

Sorunun yanıtı, Oksijen TV'nin YouTube kanalına konuk olan Ceren Karakoç'tan geldi. Teklif geldiğinde 'Benim burada anlatacak daha hikâyem varmış' diye düşündüğünü söyleyen oyuncu, Nursema'nın hikâyesi için 'Evet, yarım kalmıştı' dedi.

Karakoç, diziden ayrıldıktan sonra seyirciden gelen mesajların da kendisini etkilediğini anlattı. Henüz ayrılığıyla ilgili bir açıklama yapmadan 'Bizi neden yarı yolda bıraktın, gittin?' diyen pek çok mesaj aldığını söyleyen oyuncu, 'İşte bir sürü böyle kırgınlıklarını belli eden bir mesaj almıştım' dedi.

Seyirciye daha sonra yaptığı açıklamayla yanıt verdiğini hatırlatan Karakoç, o gün söylediği cümleyi bu kez de tekrarladı: 'Bu benim kararım değildi.'