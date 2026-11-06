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"Nursema" Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'ne Dönme Nedenini Açıkladı

"Nursema" Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'ne Dönme Nedenini Açıkladı

Show tv Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 19:01
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Kızılcık Şerbeti'nde 5. sezonun ilk sahnesinde kazayla hikâyeden çıkarılan Nursema, senaryo ekibinin değişmesinin ardından diziye geri döndü. Nursema'ya dört sezon boyunca hayat veren Ceren Karakoç ise Oksijen TV'ye konuk oldu ve diziye neden döndüğünü ilk kez anlattı.

KAYNAK: Oksijen TV

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Ceren Karakoç, dört sezon boyunca canlandırdığı Nursema'ya yeni sezonda istemeden veda etmek zorunda kalmıştı.

Ceren Karakoç, dört sezon boyunca canlandırdığı Nursema'ya yeni sezonda istemeden veda etmek zorunda kalmıştı.

28 Ekim 2022'de yayınlanan ilk bölümden bu yana Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç, yeni sezon için yapımcıyla anlaştığını, ancak tatildeyken gelen bir telefonla diziden çıkarıldığını öğrendiğini daha önce Ayşe Arman'ın programında anlatmıştı. Nursema da 5. sezonun ilk sahnesinde geçirdiği kazayla hikâyeden çıkarıldı.

Karakoç'un vedasından kısa süre sonra dizinin senaryo ekibi değişti ve Nursema'nın geri döneceği haberi geldi. Oyuncu, dönüş sürecinin yapımcı Faruk Turgut'tan gelen bir telefonla başladığını, teklifi bir gece düşündükten sonra kabul ettiğini anlatmıştı.

Peki diziden istemeden ayrılan Karakoç, geri dönme teklifine neden 'evet' dedi?

Ceren Karakoç, diziye dönmesinin en büyük nedeninin Nursema'nın hikâyesinin yarım kalması olduğunu söyledi.

Ceren Karakoç, diziye dönmesinin en büyük nedeninin Nursema'nın hikâyesinin yarım kalması olduğunu söyledi.

Sorunun yanıtı, Oksijen TV'nin YouTube kanalına konuk olan Ceren Karakoç'tan geldi. Teklif geldiğinde 'Benim burada anlatacak daha hikâyem varmış' diye düşündüğünü söyleyen oyuncu, Nursema'nın hikâyesi için 'Evet, yarım kalmıştı' dedi.

Karakoç, diziden ayrıldıktan sonra seyirciden gelen mesajların da kendisini etkilediğini anlattı. Henüz ayrılığıyla ilgili bir açıklama yapmadan 'Bizi neden yarı yolda bıraktın, gittin?' diyen pek çok mesaj aldığını söyleyen oyuncu, 'İşte bir sürü böyle kırgınlıklarını belli eden bir mesaj almıştım' dedi.

Seyirciye daha sonra yaptığı açıklamayla yanıt verdiğini hatırlatan Karakoç, o gün söylediği cümleyi bu kez de tekrarladı: 'Bu benim kararım değildi.'

Kendi isteğiyle ayrılmadığını söyleyen Karakoç, yarım kalan bir hikâyenin ömür boyu kendisinde anksiyete yaratacağını düşündüğünü anlattı.

Kendi isteğiyle ayrılmadığını söyleyen Karakoç, yarım kalan bir hikâyenin ömür boyu kendisinde anksiyete yaratacağını düşündüğünü anlattı.

Ceren Karakoç, diziden kendi isteğiyle ayrılmadığını, hikâye bittiği için de gitmediğini vurguladı. Bu yüzden geri dönme fırsatı çıktığında bu fırsatı kaçırmak istemediğini söyledi.

'O yüzden yarım kalsın istemedim çünkü sonra ömür boyunca o yarımlık bende şey yaratacaktı... Anksiyete yaratacaktı' diyen oyuncu, dönüş kararında set arkadaşlarının da payı olduğunu ekledi: 'Evet, dönmek de istedim; arkadaşlarım, hani orada tatlı bir ortam da var. Döndüm vallahi ya.'

Nursema'nın yeniden başlayan hikâyesinin nereye varacağı ise Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümlerinde belli olacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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