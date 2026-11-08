"Nursema" Ceren Karakoç Döndü, Kızılcık Şerbeti 6 Ay Sonra İlk Kez Bu Reytingi Gördü
Kızılcık Şerbeti’nde Nursema’nın ailesine kavuştuğu 145. bölüm reytinglere de yansıdı. Dizi 6 Kasım Cuma akşamı Total’de 6,80, AB’de 6,88, ABC1'de 7,25 alarak üç kategoride de ikinci oldu. Bu sonuç, 5. sezonun Total ve ABC1'deki en yüksek rakamı oldu. Kızılcık Şerbeti Total’de bu seviyeyi en son 8 Mayıs’ta görmüştü.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Kızılcık Şerbeti, Nursema'nın döndüğü 145. bölümle Total'de 6,80, AB'de 6,88, ABC1'de 7,25 aldı.
Kızılcık Şerbeti, Total'de 6,80'i en son 8 Mayıs'ta, ABC1'de 7,25'in üzerini ise 1 Mayıs'ta görmüştü.
Sezonun en düşük reytingini aldığı 25 Eylül'e göre fark Total'de 2,34, ABC1'de 2,62 puana ulaştı.
Zirvedeki Taşacak Bu Deniz ile Kızılcık Şerbeti arasındaki fark Total'de 4,31 puan oldu.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin son yeni bölümlerdeki reytingleri:
24 Nisan
TOTAL: 6,93 | AB: 6,14 | ABC1: 7,33
1 Mayıs
TOTAL: 6,78 | AB: 6,92 | ABC1: 7,52
8 Mayıs
TOTAL: 6,90 | AB: 6,50 | ABC1: 6,97
15 Mayıs
TOTAL: 5,98 | AB: 5,34 | ABC1: 6,19
22 Mayıs (4. sezon finali)
TOTAL: 6,32 | AB: 5,48 | ABC1: 6,18
18 Eylül (139. bölüm)
TOTAL: 5,86 | AB: 5,47 | ABC1: 6,31
25 Eylül (140. bölüm)
TOTAL: 4,46 | AB: 4,55 | ABC1: 4,63
2 Ekim (141. bölüm)
TOTAL: 4,47 | AB: 4,91 | ABC1: 4,87
9 Ekim (142. bölüm)
TOTAL: 4,73 | AB: 5,26 | ABC1: 5,55
16 Ekim (143. bölüm)
TOTAL: 6,07 | AB: 7,06 | ABC1: 6,66
23 Ekim (144. bölüm)
TOTAL: 6,08 | AB: 5,78 | ABC1: 6,27
6 Kasım (145. bölüm)
TOTAL: 6,80 | AB: 6,88 | ABC1: 7,25
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