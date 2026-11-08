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"Nursema" Ceren Karakoç Döndü, Kızılcık Şerbeti 6 Ay Sonra İlk Kez Bu Reytingi Gördü

"Nursema" Ceren Karakoç Döndü, Kızılcık Şerbeti 6 Ay Sonra İlk Kez Bu Reytingi Gördü

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
08.11.2026 - 08:10
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Kızılcık Şerbeti’nde Nursema’nın ailesine kavuştuğu 145. bölüm reytinglere de yansıdı. Dizi 6 Kasım Cuma akşamı Total’de 6,80, AB’de 6,88, ABC1'de 7,25 alarak üç kategoride de ikinci oldu. Bu sonuç, 5. sezonun Total ve ABC1'deki en yüksek rakamı oldu. Kızılcık Şerbeti Total’de bu seviyeyi en son 8 Mayıs’ta görmüştü.

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Kızılcık Şerbeti, Nursema'nın döndüğü 145. bölümle Total'de 6,80, AB'de 6,88, ABC1'de 7,25 aldı.

Kızılcık Şerbeti, Nursema'nın döndüğü 145. bölümle Total'de 6,80, AB'de 6,88, ABC1'de 7,25 aldı.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 6 Kasım Cuma akşamı 5. sezonun 7. bölümüyle ekrana geldi. Ölü sanılan, mezarı bile gösterilen Nursema'nın ailesine kavuştuğu bölüm, üç kategoride de günü ikinci sırada tamamladı.

Dizi, son yeni bölümü olan 23 Ekim'e göre Total'de 0,72 puan (6,08'den 6,80'e), AB'de 1,10 puan (5,78'den 6,88'e), ABC1'de ise 0,98 puan (6,27'den 7,25'e) yükseldi. İzlenme payları ise Total'de yüzde 18,51, AB'de yüzde 20,13, ABC1'de yüzde 19,59 oldu.

Üstelik bu sonuç bir haftalık aranın ardından geldi. Dönüş bölümü 30 Ekim'de ertelenmiş, o akşam tekrar bölümle ekrana gelen dizi Total'de 3,28 ile 8. sırada kalmıştı. 6 Kasım Cuma akşamının tüm reyting sonuçlarını ise daha önce aktarmıştık.

Kızılcık Şerbeti, Total'de 6,80'i en son 8 Mayıs'ta, ABC1'de 7,25'in üzerini ise 1 Mayıs'ta görmüştü.

Kızılcık Şerbeti, Total'de 6,80'i en son 8 Mayıs'ta, ABC1'de 7,25'in üzerini ise 1 Mayıs'ta görmüştü.

Rakamların asıl dikkat çekici yanı burada. Dizi Total'de en son 8 Mayıs'ta 6,90 alarak bu seviyenin üzerine çıkmıştı. ABC1'de 7,25'i geçtiği son bölüm ise 1 Mayıs'taki 7,52'ydi.

4. sezonun son iki bölümünde tablo değişmişti. 15 Mayıs'ta Total'de 5,98'e gerileyen dizi, 22 Mayıs'taki sezon finalinde Total'de 6,32, AB'de 5,48, ABC1'de 6,18 almıştı. Yani Kızılcık Şerbeti, yaz arasıyla birlikte yaklaşık 6 aydır Total'de bu rakamı göremiyordu.

AB'de ise durum biraz farklı. Dizi bu kategoride 5. sezonun en yüksek rakamını, yeni senaristlerin ilk bölümü olan 16 Ekim'de 7,06 ile almıştı. 6 Kasım'daki 6,88 bu rakamın 0,18 puan gerisinde kaldı.

Sezonun en düşük reytingini aldığı 25 Eylül'e göre fark Total'de 2,34, ABC1'de 2,62 puana ulaştı.

Sezonun en düşük reytingini aldığı 25 Eylül'e göre fark Total'de 2,34, ABC1'de 2,62 puana ulaştı.

Kadrosu büyük ölçüde değişen Kızılcık Şerbeti, 18 Eylül'deki sezon açılışında Total'de 5,86 ile zirveye oturmuştu. Ancak bir hafta sonra Total'de 4,46'ya, AB'de 4,55'e, ABC1'de 4,63'e geriledi.

Taşacak Bu Deniz'in ekrana döndüğü 2 Ekim'de 5. sıraya kadar düşen dizi, senarist değişikliğinin ardından toparlanmaya başladı. Nursema'nın dönüş bölümüyle birlikte 25 Eylül'e göre Total'de 2,34, AB'de 2,33, ABC1'de 2,62 puan kazandı.

Zirvedeki Taşacak Bu Deniz ile Kızılcık Şerbeti arasındaki fark Total'de 4,31 puan oldu.

Zirvedeki Taşacak Bu Deniz ile Kızılcık Şerbeti arasındaki fark Total'de 4,31 puan oldu.

Cuma akşamının lideri yine TRT 1'in Taşacak Bu Deniz dizisi oldu. Dizi 2. sezonun 6. bölümüyle Total'de 11,11, AB'de 10,00, ABC1'de 10,86 aldı.

Kızılcık Şerbeti yükselse de iki dizi arasındaki fark kapanmadı. Total'deki fark 23 Ekim'de 3,73 puandı, bu hafta 4,31 puana çıktı. AB'de fark 3,12, ABC1'de ise 3,61 puan oldu.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin son yeni bölümlerdeki reytingleri:

24 Nisan

TOTAL: 6,93 | AB: 6,14 | ABC1: 7,33

1 Mayıs

TOTAL: 6,78 | AB: 6,92 | ABC1: 7,52

8 Mayıs

TOTAL: 6,90 | AB: 6,50 | ABC1: 6,97

15 Mayıs

TOTAL: 5,98 | AB: 5,34 | ABC1: 6,19

22 Mayıs (4. sezon finali)

TOTAL: 6,32 | AB: 5,48 | ABC1: 6,18

18 Eylül (139. bölüm)

TOTAL: 5,86 | AB: 5,47 | ABC1: 6,31

25 Eylül (140. bölüm)

TOTAL: 4,46 | AB: 4,55 | ABC1: 4,63

2 Ekim (141. bölüm)

TOTAL: 4,47 | AB: 4,91 | ABC1: 4,87

9 Ekim (142. bölüm)

TOTAL: 4,73 | AB: 5,26 | ABC1: 5,55

16 Ekim (143. bölüm)

TOTAL: 6,07 | AB: 7,06 | ABC1: 6,66

23 Ekim (144. bölüm)

TOTAL: 6,08 | AB: 5,78 | ABC1: 6,27

6 Kasım (145. bölüm)

TOTAL: 6,80 | AB: 6,88 | ABC1: 7,25

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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