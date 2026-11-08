"Nursema" Ceren Karakoç Döndü, Kızılcık Şerbeti 6 Ay Sonra İlk Kez Bu Reytingi Gördü

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 6 Kasım Cuma akşamı 5. sezonun 7. bölümüyle ekrana geldi. Ölü sanılan, mezarı bile gösterilen Nursema'nın ailesine kavuştuğu bölüm, üç kategoride de günü ikinci sırada tamamladı.

Dizi, son yeni bölümü olan 23 Ekim'e göre Total'de 0,72 puan (6,08'den 6,80'e), AB'de 1,10 puan (5,78'den 6,88'e), ABC1'de ise 0,98 puan (6,27'den 7,25'e) yükseldi. İzlenme payları ise Total'de yüzde 18,51, AB'de yüzde 20,13, ABC1'de yüzde 19,59 oldu.

Üstelik bu sonuç bir haftalık aranın ardından geldi. Dönüş bölümü 30 Ekim'de ertelenmiş, o akşam tekrar bölümle ekrana gelen dizi Total'de 3,28 ile 8. sırada kalmıştı. 6 Kasım Cuma akşamının tüm reyting sonuçlarını ise daha önce aktarmıştık.