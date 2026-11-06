3 Reytingle Başladı, Bir Hafta Sonra 9'u Gördü: Tek Bölümde En Büyük Sıçramayı Yapan 10 Dizi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bir dizinin kaderi çoğu zaman ilk bölümde değil, ikinci bölümde belli oluyor. Son 5 yılda bazı diziler tek bir haftada reytingini ikiye katlayarak listelerin en altından zirveye oturdu. Peki bir dizi tek bölümde en fazla kaç reyting kazanabildi? İşte son 5 yılın en büyük 10 reyting sıçraması!
Liste, bölümler arası reyting farklarına göre derlenmiştir. Bazı diziler için yalnızca tek kategorinin verisine ulaşılabilmiştir.
İnci Taneleri, ikinci bölümünde 20+ABC1'de 1,83 puan birden yükseldi.
Kızılcık Şerbeti, 10 Nisan akşamı üç kategoride birden yaklaşık 2 puan kazandı.
Hudutsuz Sevda, ikinci bölümünde 20+ABC1'de 2,17 puanlık artış yaşadı.
Sandık Kokusu, ikinci bölümünde 20+ABC1'de 2,43 puan birden yükseldi.
Daha 17, ikinci bölümünde Total'de 2,55 puan kazanarak son 12 yazın en büyük çıkışlarından birini yaptı.
Kızıl Goncalar, ikinci bölümünde 20+ABC1'de 2,56 puan birden yükseldi.
Uzak Şehir, Ocak 2025'te tek bölümde 3 puanın üzerinde yükselerek Kızılcık Şerbeti'nin 11 haftalık liderliğine son verdi.
Yalı Çapkını, ilk bölümünde 6. sıradayken bir hafta sonra üç kategoride birden zirveye oturdu.
Sevdan Bir Ateş, ikinci bölümünde ABC1'de 5,03 puan birden yükseldi.
Bahar, ikinci bölümünde AB'de 5,70 puan birden yükselerek son 5 yılın en büyük reyting sıçramasını yaptı.
5 yılın hemen dışında kalan Masumlar Apartmanı, ikinci bölümünde 6,37 puan kazanmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın