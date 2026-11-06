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3 Reytingle Başladı, Bir Hafta Sonra 9'u Gördü: Tek Bölümde En Büyük Sıçramayı Yapan 10 Dizi

3 Reytingle Başladı, Bir Hafta Sonra 9'u Gördü: Tek Bölümde En Büyük Sıçramayı Yapan 10 Dizi

yerli dizi Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 18:34
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Bir dizinin kaderi çoğu zaman ilk bölümde değil, ikinci bölümde belli oluyor. Son 5 yılda bazı diziler tek bir haftada reytingini ikiye katlayarak listelerin en altından zirveye oturdu. Peki bir dizi tek bölümde en fazla kaç reyting kazanabildi? İşte son 5 yılın en büyük 10 reyting sıçraması!

Liste, bölümler arası reyting farklarına göre derlenmiştir. Bazı diziler için yalnızca tek kategorinin verisine ulaşılabilmiştir.

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İnci Taneleri, ikinci bölümünde 20+ABC1'de 1,83 puan birden yükseldi.

İnci Taneleri, ikinci bölümünde 20+ABC1'de 1,83 puan birden yükseldi.

Kanal D'nin Azem'i ve Dilber'iyle sevilen dizisi İnci Taneleri, 2023-2024 sezonunda ikinci bölümüyle dikkat çekti. Dizi, 20+ABC1 kategorisinde ilk bölümüne göre 1,83 puanlık artış yakaladı.

Kızılcık Şerbeti, 10 Nisan akşamı üç kategoride birden yaklaşık 2 puan kazandı.

Kızılcık Şerbeti, 10 Nisan akşamı üç kategoride birden yaklaşık 2 puan kazandı.

Show TV'nin fenomen dizisi, 10 Nisan 2026'da yayınlanan bölümüyle reytinglerini bir anda uçurdu. Total'de 7,44, AB'de 7,96, ABC1'de 8,23 alan dizi, üç kategoride de yaklaşık 2 puan yükseldi.

Hudutsuz Sevda, ikinci bölümünde 20+ABC1'de 2,17 puanlık artış yaşadı.

Hudutsuz Sevda, ikinci bölümünde 20+ABC1'de 2,17 puanlık artış yaşadı.

NOW'un Halil İbrahim ile Zeynep'in hikâyesini anlatan dizisi, 2023-2024 sezonunun en güçlü ikinci bölüm çıkışlarından birine imza attı.

Sandık Kokusu, ikinci bölümünde 20+ABC1'de 2,43 puan birden yükseldi.

Sandık Kokusu, ikinci bölümünde 20+ABC1'de 2,43 puan birden yükseldi.

Show TV'nin aile dizisi Sandık Kokusu, ilk bölümünün ardından izleyiciyi kısa sürede kendine bağladı ve 20+ABC1'de 2,43 puanlık artış aldı.

Daha 17, ikinci bölümünde Total'de 2,55 puan kazanarak son 12 yazın en büyük çıkışlarından birini yaptı.

Daha 17, ikinci bölümünde Total'de 2,55 puan kazanarak son 12 yazın en büyük çıkışlarından birini yaptı.

2026 yazının sürprizi Daha 17, ikinci bölümüyle reyting listelerini altüst etti. Total'deki 2,55 puanlık artış, son 12 yılın yaz dizileri arasında dördüncü sıraya yerleşti.

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Kızıl Goncalar, ikinci bölümünde 20+ABC1'de 2,56 puan birden yükseldi.

Kızıl Goncalar, ikinci bölümünde 20+ABC1'de 2,56 puan birden yükseldi.

NOW'un iddialı dizisi Kızıl Goncalar, ikinci bölümünde 20+ABC1'de 2,56 puanlık, yüzde 48'lik bir artış yakaladı.

Uzak Şehir, Ocak 2025'te tek bölümde 3 puanın üzerinde yükselerek Kızılcık Şerbeti'nin 11 haftalık liderliğine son verdi.

Uzak Şehir, Ocak 2025'te tek bölümde 3 puanın üzerinde yükselerek Kızılcık Şerbeti'nin 11 haftalık liderliğine son verdi.

Kanal D'nin reyting rekortmeni Uzak Şehir'in yükselişi ilk bölümden değil, yayın sürecinin ortasından geldi. Dizi, Ocak 2025'teki bir bölümünde Total'de 3 puanın üzerinde artışla yaklaşık 13,5'e çıktı.

Uzak Şehir sonraki haftalarda 16 reytingi aşarak Kanal D'nin son 15 yılın en yüksek reytingini aldı.

Yalı Çapkını, ilk bölümünde 6. sıradayken bir hafta sonra üç kategoride birden zirveye oturdu.

Yalı Çapkını, ilk bölümünde 6. sıradayken bir hafta sonra üç kategoride birden zirveye oturdu.

Seyran ile Ferit'in hikâyesi Star TV'deki ilk bölümünde Total'de 3,76 reyting alarak 6. sırada kaldı. Ancak 30 Eylül 2022'de yayınlanan ikinci bölüm her şeyi değiştirdi.

Dizi Total'de 3,76'dan 7,15'e, AB'de 2,66'dan 6,37'ye, ABC1'de 3,14'ten 6,59'a yükseldi. Böylece tek haftada Total'de 3,39, AB'de 3,71, ABC1'de 3,45 puan kazandı; ABC1'deki artış yüzde 110'a ulaştı.

Sevdan Bir Ateş, ikinci bölümünde ABC1'de 5,03 puan birden yükseldi.

Sevdan Bir Ateş, ikinci bölümünde ABC1'de 5,03 puan birden yükseldi.

Show TV'nin bu sezonki yeni dizisi Sevdan Bir Ateş, 9 Eylül'de 3,54 Total ile başladı. 16 Eylül'deki ikinci bölümünde ise Total'de 7,42'ye, AB'de 2,24'ten 6,82'ye, ABC1'de 2,85'ten 7,88'e çıktı.

Dizi böylece Total'de 3,88, AB'de 4,58, ABC1'de 5,03 puan kazandı. Ancak bu yükseliş uzun sürmedi; dizi sonraki haftalarda 3 puana yakın kaybetti.

Bahar, ikinci bölümünde AB'de 5,70 puan birden yükselerek son 5 yılın en büyük reyting sıçramasını yaptı.

Bahar, ikinci bölümünde AB'de 5,70 puan birden yükselerek son 5 yılın en büyük reyting sıçramasını yaptı.

Listenin zirvesinde Show TV'nin Bahar'ı var. Demet Evgar'ın başrolündeki dizi, ilk bölümünde Total'de 3,45, AB'de 3,30, ABC1'de 4,19 aldı. 20 Şubat 2024'te yayınlanan ikinci bölümde ise Total'de 7,56'ya, AB'de 9'a, ABC1'de 9,53'e yükseldi.

Total'de 4,11, AB'de 5,70, ABC1'de 5,34 puanlık bu artış, son 5 yılda tek bölümde görülen en büyük sıçrama oldu. Bahar, 2024'ü yılın en çok izlenen dizisi olarak kapattı.

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5 yılın hemen dışında kalan Masumlar Apartmanı, ikinci bölümünde 6,37 puan kazanmıştı.

5 yılın hemen dışında kalan Masumlar Apartmanı, ikinci bölümünde 6,37 puan kazanmıştı.

Öte yandan listenin dışında kalan iki dizi de unutulmamalı. Masumlar Apartmanı, Eylül 2020'de ikinci bölümünde 20+ABC1'de 6,37 puan kazanmıştı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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