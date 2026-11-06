3 Reytingle Başladı, Bir Hafta Sonra 9'u Gördü: Tek Bölümde En Büyük Sıçramayı Yapan 10 Dizi

Bir dizinin kaderi çoğu zaman ilk bölümde değil, ikinci bölümde belli oluyor. Son 5 yılda bazı diziler tek bir haftada reytingini ikiye katlayarak listelerin en altından zirveye oturdu. Peki bir dizi tek bölümde en fazla kaç reyting kazanabildi? İşte son 5 yılın en büyük 10 reyting sıçraması!

Liste, bölümler arası reyting farklarına göre derlenmiştir. Bazı diziler için yalnızca tek kategorinin verisine ulaşılabilmiştir.