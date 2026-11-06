Zirvede Kim Var, Sonuncu Kim Oldu? Yılın En Yüksek Reyting Ortalamasına Sahip 12 Dizi

Zirvedeki iki dizinin ardından listede büyük bir kırılma yaşandı. Üçüncü sıradaki Yeraltı 7,75 ile Uzak Şehir'in 4,42 puan gerisinde kaldı. Bu fark, Yeraltı ile listenin son sırasındaki dizi arasındaki farkın yaklaşık üç katına denk geliyor.

Sevdiğim Sensin 7,57 ile dördüncü, Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş ise 7,39 ile beşinci oldu. Sevdiğim Sensin'in yıllık sıralaması ayrıca dikkat çekti; dizi Ekim ayı ortalamasında 4,69 ile alt sıralarda yer almıştı.