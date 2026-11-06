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Zirvede Kim Var, Sonuncu Kim Oldu? Yılın En Yüksek Reyting Ortalamasına Sahip 12 Dizi

Zirvede Kim Var, Sonuncu Kim Oldu? Yılın En Yüksek Reyting Ortalamasına Sahip 12 Dizi

yerli dizi Reyting Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 17:46
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1 Ocak’tan bu yana yayınlanan dizilerin reyting ortalamaları ortaya çıktı. Taşacak Bu Deniz 12,88 ile zirveye yerleşirken Uzak Şehir 12,17 ile hemen arkasından geldi. İlk iki diziyle üçüncü sıradaki Yeraltı arasındaki fark ise 4 puanı aştı. Listenin son sırasında 6,28 ile Halef: Köklerin Çağrısı yer aldı.

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Taşacak Bu Deniz 12,88'lik ortalamayla yılın zirvesine yerleşti, Uzak Şehir 0,71 puan farkla ikinci oldu.

Taşacak Bu Deniz 12,88'lik ortalamayla yılın zirvesine yerleşti, Uzak Şehir 0,71 puan farkla ikinci oldu.

1 Ocak'tan bu yana ekrana gelen diziler arasında en yüksek reyting ortalamasına sahip yapım Taşacak Bu Deniz oldu. TRT 1'in cuma akşamları yayınlanan dizisi 12,88 ile listenin zirvesine yerleşti.

İkinci sırada ise Kanal D'nin pazartesi dizisi Uzak Şehir var. 12,17'lik ortalama yakalayan Uzak Şehir, zirvedeki rakibinin yalnızca 0,71 puan gerisinde kaldı. Listede ortalaması 10'un üzerine çıkabilen başka dizi olmadı.

Üstelik iki dizi Ekim ayında da ilk iki sırayı paylaşmıştı. Ancak Taşacak Bu Deniz'in 10,18, Uzak Şehir'in 8,06 olan Ekim ortalamaları, yıllık ortalamalarının belirgin şekilde altında kaldı.

Üçüncü sıradaki Yeraltı ile ikinci Uzak Şehir arasındaki fark 4,42 puana ulaştı.

Üçüncü sıradaki Yeraltı ile ikinci Uzak Şehir arasındaki fark 4,42 puana ulaştı.

Zirvedeki iki dizinin ardından listede büyük bir kırılma yaşandı. Üçüncü sıradaki Yeraltı 7,75 ile Uzak Şehir'in 4,42 puan gerisinde kaldı. Bu fark, Yeraltı ile listenin son sırasındaki dizi arasındaki farkın yaklaşık üç katına denk geliyor.

Sevdiğim Sensin 7,57 ile dördüncü, Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş ise 7,39 ile beşinci oldu. Sevdiğim Sensin'in yıllık sıralaması ayrıca dikkat çekti; dizi Ekim ayı ortalamasında 4,69 ile alt sıralarda yer almıştı.

Güller ve Günahlar ile A.B.İ. arasındaki fark yalnızca 0,01 puan oldu, Kızılcık Şerbeti 6,37 ile 10. sırada kaldı.

Güller ve Günahlar ile A.B.İ. arasındaki fark yalnızca 0,01 puan oldu, Kızılcık Şerbeti 6,37 ile 10. sırada kaldı.

Listenin orta sıralarında nefes kesen bir yarış yaşandı. Daha 17 6,87 ile altıncı, Güller ve Günahlar 6,85 ile yedinci sırada yer aldı. Abi ise Güller ve Günahlar'ın yalnızca 0,01 puan gerisinde kalarak 6,84 ile sekizinci oldu.

Altı Üstü İstanbul 6,50 ile dokuzuncu sıraya yerleşirken fenomen dizi Kızılcık Şerbeti 6,37 ile ilk 10'un son basamağında kaldı. Show TV'nin dizisi, Cuma akşamlarında karşı karşıya geldiği Taşacak Bu Deniz'in yaklaşık yarısı kadar bir ortalamaya ulaşabildi.

Listenin son sırasında 6,28 ile Halef: Köklerin Çağrısı yer aldı, son iki dizi arasındaki fark 0,02 puan oldu.

Listenin son sırasında 6,28 ile Halef: Köklerin Çağrısı yer aldı, son iki dizi arasındaki fark 0,02 puan oldu.

Eşref Rüya 6,30 ile 11. sırada yer alırken listenin son basamağında 6,28 ile Halef: Köklerin Çağrısı var. İki dizi arasındaki fark yalnızca 0,02 puanda kaldı.

Zirvedeki Taşacak Bu Deniz'in ortalaması, listeyi kapatan Halef: Köklerin Çağrısı'nın iki katını geçiyor. Öte yandan üçüncü sıradaki Yeraltı ile sonuncu Halef arasındaki fark 1,47 puan oldu. Bu tablo, ilk iki dizinin dışındaki yarışın ne kadar sıkışık geçtiğini ortaya koydu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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