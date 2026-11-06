Zirvede Kim Var, Sonuncu Kim Oldu? Yılın En Yüksek Reyting Ortalamasına Sahip 12 Dizi
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1 Ocak’tan bu yana yayınlanan dizilerin reyting ortalamaları ortaya çıktı. Taşacak Bu Deniz 12,88 ile zirveye yerleşirken Uzak Şehir 12,17 ile hemen arkasından geldi. İlk iki diziyle üçüncü sıradaki Yeraltı arasındaki fark ise 4 puanı aştı. Listenin son sırasında 6,28 ile Halef: Köklerin Çağrısı yer aldı.
Taşacak Bu Deniz 12,88'lik ortalamayla yılın zirvesine yerleşti, Uzak Şehir 0,71 puan farkla ikinci oldu.
Üçüncü sıradaki Yeraltı ile ikinci Uzak Şehir arasındaki fark 4,42 puana ulaştı.
Güller ve Günahlar ile A.B.İ. arasındaki fark yalnızca 0,01 puan oldu, Kızılcık Şerbeti 6,37 ile 10. sırada kaldı.
Listenin son sırasında 6,28 ile Halef: Köklerin Çağrısı yer aldı, son iki dizi arasındaki fark 0,02 puan oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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