"Prens" Giray Altınok, Güldür Güldür'e İlk Katıldığında Yaşadıklarını Anlattı
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Giray Altınok, Güldür Güldür’e ilk katıldığı günleri ve o dönemde kendisine en çok kimin sahip çıktığını anlattı. Ekibe dışarıdan katılmanın zor olduğunu söyleyen Altınok, tutunacak birini ararken Alper Kul’un onu “resmen koltuğunun altına aldığını” belirtti. İkilinin dostluğu, ilk karşılaştıkları anda yaptıkları bir tip benzerliği şakasıyla başlamış.
Giray Altınok, yıllardır birlikte olan Güldür Güldür ekibine dışarıdan katılmanın kolay olmadığını söyledi.
Altınok, ekibin en tecrübeli isimlerinden Alper Kul'un kendisini ilk günden "resmen koltuğunun altına aldığını" anlattı.
Giray Altınok, o günden bu yana Alper Kul'la aralarında tek bir kırgınlık bile yaşanmadığını söyledi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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