"Prens" Giray Altınok, Güldür Güldür'e İlk Katıldığında Yaşadıklarını Anlattı

Giray Altınok, Alper Kul'la yollarının Güldür Güldür'de kesiştiğini anlattı. Yıllardır aynı sahneyi paylaşan bir ekibe sonradan dahil olmanın zorluğunu da açıkça dile getirdi.

'Güldür Güldür uzun zamandır birlikte olan çok büyük bir aile, dışarıdan katılmak zor.' diyen Altınok, ilk günlerde yaşadığı duyguları da tek tek sıraladı. Oyuncuya göre ekibe ilk girildiğinde şaşkınlık, sevinç ve heyecan bir arada yaşanıyor.

Peki bu duyguları bu kadar yoğun kılan neydi? Altınok'un yanıtı netti: Bir yandan da hayranı olduğu insanların arasına giriyordu.

Böyle bir ortamda insanın kendisine tutunacak birini aradığını söyleyen oyuncu, o kişinin kim olduğunu da saklamadı.