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"Prens" Giray Altınok, Güldür Güldür'e İlk Katıldığında Yaşadıklarını Anlattı

"Prens" Giray Altınok, Güldür Güldür'e İlk Katıldığında Yaşadıklarını Anlattı

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
09.11.2026 - 19:37
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Giray Altınok, Güldür Güldür’e ilk katıldığı günleri ve o dönemde kendisine en çok kimin sahip çıktığını anlattı. Ekibe dışarıdan katılmanın zor olduğunu söyleyen Altınok, tutunacak birini ararken Alper Kul’un onu “resmen koltuğunun altına aldığını” belirtti. İkilinin dostluğu, ilk karşılaştıkları anda yaptıkları bir tip benzerliği şakasıyla başlamış.

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Giray Altınok, yıllardır birlikte olan Güldür Güldür ekibine dışarıdan katılmanın kolay olmadığını söyledi.

Giray Altınok, yıllardır birlikte olan Güldür Güldür ekibine dışarıdan katılmanın kolay olmadığını söyledi.

Giray Altınok, Alper Kul'la yollarının Güldür Güldür'de kesiştiğini anlattı. Yıllardır aynı sahneyi paylaşan bir ekibe sonradan dahil olmanın zorluğunu da açıkça dile getirdi.

'Güldür Güldür uzun zamandır birlikte olan çok büyük bir aile, dışarıdan katılmak zor.' diyen Altınok, ilk günlerde yaşadığı duyguları da tek tek sıraladı. Oyuncuya göre ekibe ilk girildiğinde şaşkınlık, sevinç ve heyecan bir arada yaşanıyor.

Peki bu duyguları bu kadar yoğun kılan neydi? Altınok'un yanıtı netti: Bir yandan da hayranı olduğu insanların arasına giriyordu.

Böyle bir ortamda insanın kendisine tutunacak birini aradığını söyleyen oyuncu, o kişinin kim olduğunu da saklamadı.

Altınok, ekibin en tecrübeli isimlerinden Alper Kul'un kendisini ilk günden "resmen koltuğunun altına aldığını" anlattı.

Altınok, ekibin en tecrübeli isimlerinden Alper Kul'un kendisini ilk günden "resmen koltuğunun altına aldığını" anlattı.

Altınok, Alper Kul'un ekipteki yerini anlatmak için futbol dünyasından bir benzetme yaptı. Futbol takımlarında en tecrübeli isimler için kullanılan 'oranın papazları' ifadesini hatırlatan oyuncu, 'Alper abi de oranın papazlarından biriydi.' dedi.

Ancak Altınok'u asıl etkileyen, Kul'un tecrübesinden çok yaklaşımı oldu. İkili daha ilk karşılaştıkları anda 'Tipimiz ne kadar benziyor.' diye şakalaşmaya başlamış. Bu şaka, iki komedyen arasındaki buzları ilk günden eritmiş.

Altınok, Alper Kul'un kendisine o kadar sıcak davrandığını ve 'resmen koltuğunun altına aldığını' söyledi. Sahneye yeni adım atan bir oyuncu için bu desteğin ne kadar önemli olduğu, sözlerinden açıkça hissedildi.

Giray Altınok, o günden bu yana Alper Kul'la aralarında tek bir kırgınlık bile yaşanmadığını söyledi.

Giray Altınok, o günden bu yana Alper Kul'la aralarında tek bir kırgınlık bile yaşanmadığını söyledi.

Giray Altınok, Güldür Güldür'de başlayan bu dostluğun bugün de aynı sıcaklıkla sürdüğünü vurguladı. Oyuncu, o günden beri Alper Kul'la aralarında hiçbir ayrılık, kırgınlık ya da yanlış anlaşılma yaşanmadığını söyledi.

İkili, Güldür Güldür sahnesinin ardından Ölümlü Dünya 2'de de aynı kadroda yer almıştı.

Güldür Güldür'ün yıllardır kamera önünde olduğu kadar kamera arkasında da bir aile gibi anılması, Altınok'un anlattıklarıyla bir kez daha doğrulanmış oldu. Oyuncunun ilk gününe dair bu samimi anlatım, ekibin yeni gelenleri nasıl kucakladığını da gözler önüne serdi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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