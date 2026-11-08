Ali Sunal’ın Güldür Güldür Show’da Babası Kemal Sunal’a Selamı Duygulandırdı
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Güldür Güldür Show 450. bölümünü 7 Kasım Cumartesi akşamı Yeşilçam'a özel bir bölümle kutladı.
Yeşil Vadi Bizimdir skeçinde Tellioğulları ile Seferoğulları'nın asırlık kavgasını Tosun Paşa'nın torunu çözdü.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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