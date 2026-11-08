Ali Sunal’ın Güldür Güldür Show’da Babası Kemal Sunal’a Selamı Duygulandırdı

Bölümün en çok konuşulan skeçi 'Yeşil Vadi Bizimdir!' oldu. Skeçte müteahhit Bilal, Yeşil Vadi arazisi yüzünden yüz yıldır kavgalı olan Tellioğlu ve Seferoğlu ailelerini barıştırmaya çalışıyor. Ancak Bilal tekliflerini artırdıkça kavga daha da büyüyor.

Çözüm ise Tosun Paşa'nın torunu Aziz Paşa'dan geliyor. Bu karaktere Ali Sunal'ın hayat vermesi, skeçi sıradan bir uyarlamanın ötesine taşıdı. Çünkü 1976 yapımı Tosun Paşa'da, Tellioğulları'nın saf uşağı Şaban'ı ve onun Tosun Paşa kılığına girişini canlandıran isim, Ali Sunal'ın babası Kemal Sunal'dı.

Kartal Tibet'in yönettiği, senaryosunu Yavuz Turgul'un yazdığı film, aradan geçen 50 yıla rağmen kuşaktan kuşağa izlenmeye devam ediyor. Skeçteki bu baba-oğul göndermesi de sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.