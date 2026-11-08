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Ali Sunal’ın Güldür Güldür Show’da Babası Kemal Sunal’a Selamı Duygulandırdı

Ali Sunal’ın Güldür Güldür Show’da Babası Kemal Sunal’a Selamı Duygulandırdı

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
08.11.2026 - 12:16
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Güldür Güldür Show, 450. bölümünü Yeşilçam’a ayırdı. Bölümde Kemal Sunal’ın unutulmaz filmi Tosun Paşa sahneye taşındı. Skeçte Tosun Paşa’nın torunu Aziz Paşa’ya, Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal hayat verdi. Usta oyuncunun anıldığı bölümde duygusal anlar yaşandı.

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Güldür Güldür Show 450. bölümünü 7 Kasım Cumartesi akşamı Yeşilçam'a özel bir bölümle kutladı.

Güldür Güldür Show 450. bölümünü 7 Kasım Cumartesi akşamı Yeşilçam'a özel bir bölümle kutladı.

Show TV'de yayınlanan ve BKM imzası taşıyan program, 14. sezonunun en dikkat çekici bölümlerinden birine imza attı. Ali Sunal'ın moderatörlüğünde sahneye çıkan ekip, izleyicileri Yeşilçam'ın efsane filmlerine doğru nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

Bölümün konukları da bu temaya göre seçildi. Perihan Savaş sahnede yer alırken, Yeşilçam filmlerindeki müzikleriyle hafızalara kazınan Cahit Berkay da bir performans sergiledi.

Yeşil Vadi Bizimdir skeçinde Tellioğulları ile Seferoğulları'nın asırlık kavgasını Tosun Paşa'nın torunu çözdü.

Yeşil Vadi Bizimdir skeçinde Tellioğulları ile Seferoğulları'nın asırlık kavgasını Tosun Paşa'nın torunu çözdü.

Bölümün en çok konuşulan skeçi 'Yeşil Vadi Bizimdir!' oldu. Skeçte müteahhit Bilal, Yeşil Vadi arazisi yüzünden yüz yıldır kavgalı olan Tellioğlu ve Seferoğlu ailelerini barıştırmaya çalışıyor. Ancak Bilal tekliflerini artırdıkça kavga daha da büyüyor.

Çözüm ise Tosun Paşa'nın torunu Aziz Paşa'dan geliyor. Bu karaktere Ali Sunal'ın hayat vermesi, skeçi sıradan bir uyarlamanın ötesine taşıdı. Çünkü 1976 yapımı Tosun Paşa'da, Tellioğulları'nın saf uşağı Şaban'ı ve onun Tosun Paşa kılığına girişini canlandıran isim, Ali Sunal'ın babası Kemal Sunal'dı.

Kartal Tibet'in yönettiği, senaryosunu Yavuz Turgul'un yazdığı film, aradan geçen 50 yıla rağmen kuşaktan kuşağa izlenmeye devam ediyor. Skeçteki bu baba-oğul göndermesi de sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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