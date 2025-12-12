onedio
Ali Sunal, Güldür Güldür'deki Skece Gülerken Masadan Düştü!

Güldür Güldür
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.12.2025 - 19:00

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show'un sunucusu Ali Sunal, programın son bölümündeki bir skece o kadar fazla güldü ki masadan düştü. Ali Sunal'ın gülmekten yere düştüğü o anlar kısa sürede gündeme oturdu.

İşte Güldür Güldür'de Ali Sunal'ın masadan düştüğü anlar:

Ekranların sevilen eğlence programlarından Güldür Güldür Show'un son bölümü yine çok sevildi.

Ali Sunal'ın sunuculuğunu üstlendiği Güldür Güldür Show, cumartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. 13 sezondur Show TV ekranlarında yayınlanan programın son bölümünde Ali Sunal, skece fazla gülünce kendini yerde buldu. Toygan Avanoğlu, Berkay Tulumbacı ve Özgün Bayraktar'ın rol aldığı skeçte Tulumbacı'nın bir hareketine gülen Ali Sunal, bir anda masadan düşerek gülmeye yerde devam etti. Ali Sunal'ın masadan düştüğü anlar kısa sürede viral oldu.

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
