Ali Sunal, Güldür Güldür'deki Skece Gülerken Masadan Düştü!
Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show'un sunucusu Ali Sunal, programın son bölümündeki bir skece o kadar fazla güldü ki masadan düştü. Ali Sunal'ın gülmekten yere düştüğü o anlar kısa sürede gündeme oturdu.
İşte Güldür Güldür'de Ali Sunal'ın masadan düştüğü anlar:
Ekranların sevilen eğlence programlarından Güldür Güldür Show'un son bölümü yine çok sevildi.
