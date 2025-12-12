O da Anlamadı: Sibel Taşçıoğlu'na Gelen Kızılcık Şerbeti Yorumu Gündem Oldu
Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakteriyle rol alan Sibel Taşçıoğlu'nun dizideki işine senarist ve yapım şirketi tarafından son verilmişti. Kızılcık Şerbeti'nin ardından Çarpıntı dizisinde rol alan Taşçıoğlu, dizinin finalinin ardından yaptığı paylaşıma gelen yorumla neye uğradığını şaşırdı.
Kızılcık Şerbeti'nde 3 sezon boyunca Pembe Ünal karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılması herkesi üzmüştü.
Kızılcık Şerbeti seyircisi, Pembe Ünal'ı unutamıyor.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
