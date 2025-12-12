onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
O da Anlamadı: Sibel Taşçıoğlu'na Gelen Kızılcık Şerbeti Yorumu Gündem Oldu

O da Anlamadı: Sibel Taşçıoğlu'na Gelen Kızılcık Şerbeti Yorumu Gündem Oldu

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.12.2025 - 17:54

Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakteriyle rol alan Sibel Taşçıoğlu'nun dizideki işine senarist ve yapım şirketi tarafından son verilmişti. Kızılcık Şerbeti'nin ardından Çarpıntı dizisinde rol alan Taşçıoğlu, dizinin finalinin ardından yaptığı paylaşıma gelen yorumla neye uğradığını şaşırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti'nde 3 sezon boyunca Pembe Ünal karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılması herkesi üzmüştü.

Kızılcık Şerbeti'nde 3 sezon boyunca Pembe Ünal karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılması herkesi üzmüştü.

Senarist ve yapımcının ortak kararıyla Pembe karakterinin hikayesine son verilirken Sibel Taşçıoğlu'nun gidişi epey ses getirmişti. Kızılcık Şerbeti'nin ardından Star TV'de yayınlanan Çarpıntı dizisinde Reyhan karakterine hayat veren Taşçıoğlu'nu burada muazzam oyunculuğuyla bir kez daha izlerken dizi düşük reytingler nedeniyle final yaptı.

Çarpıntı dizisinin final yapmasının ardından Instagram hesabından paylaşımda bulunan Sibel Taşçıoğlu'na bir Kızılcık Şerbeti seyircisinden gelen yorum ise kafaları karıştırdı.

Kızılcık Şerbeti seyircisi, Pembe Ünal'ı unutamıyor.

Kızılcık Şerbeti seyircisi, Pembe Ünal'ı unutamıyor.

Bir kullanıcı, Sibel Taşçıoğlu'nun paylaşımına 'Değdi mi Pembe Hanım' yazınca Sibel Taşçıoğlu tıpkı bizim gibi bu duruma anlam veremedi ve 'Anlayamadım ne demek istediğinizi' yazdı. Çarpıntı'nın final yapmasıyla Şerbo fanları, Taşçıoğlu'na Kızılcık Şerbeti'ne geri dönmesi için baskı uygulayabilir gibi duruyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın