ATV'nin Yeni Dizisi Liliyar'ın Başrol Kadın Oyuncusu Belli Oldu
ATV'nin yeni sezon için kod adı 'Liliyar' dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Taro Emir Tekin gibi isimlerin yer aldığı dizinin başrolleri henüz belli değildi. Birsen Altuntaş, Liliyar dizisinin kadın başrolünün sonunda belli olduğunu duyurdu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Televizyonda yeni yıl sonrası için yayınlanacak diziler için hazırlıklar devam ediyor.
ATV'nin kod adı "Liliyar" olan yeni dizisinin başrol kadın oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş oldu.
