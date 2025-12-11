onedio
ATV'nin Yeni Dizisi Liliyar'ın Başrol Kadın Oyuncusu Belli Oldu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.12.2025 - 14:01

ATV'nin yeni sezon için kod adı 'Liliyar' dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Taro Emir Tekin gibi isimlerin yer aldığı dizinin başrolleri henüz belli değildi. Birsen Altuntaş, Liliyar dizisinin kadın başrolünün sonunda belli olduğunu duyurdu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Televizyonda yeni yıl sonrası için yayınlanacak diziler için hazırlıklar devam ediyor.

ATV, yeni yıl için en iddialı dizi projeleri arasında yer alan 'Liliyar'ın kadrosunu geliştirmeye devam ediyor. Şimdiye kadar Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Levent Ülgen, Taro Emir Tekin gibi isimlerin diziyle anlaştığı duyurulurken başroller için hala kimsenin adı geçmiyordu.

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sıla Türkoğlu'na teklif götüren dizi, Türkoğlu'ndan olumlu yanıt alamazken Birsen Altuntaş, anlaşmaya varılan oyuncuyu açıkladı.

ATV'nin kod adı "Liliyar" olan yeni dizisinin başrol kadın oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş oldu.

Altuntaş'ın haberine göre son olarak Şakir Paşa Ailesi'nde rol alan Nilsu Berfin Aktaş, yeni dizide ilk başta adı Lilly olan daha sonra Rosa da Diana olarak değiştirilen aktiviste hayat verecek. Nilsu Berfin Aktaş'ın partnerinin kim olacağı ise henüz belirsiz.

