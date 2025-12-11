onedio
Kuruluş Orhan'a Bomba Transfer! Ünlü Oyuncu, Mert Yazıcıoğlu'yla Partner Olacak

yerli dizi Kuruluş Osman Mert Yazıcıoğlu
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.12.2025 - 11:44

ATV'de yayınlanan tarihi dizi Kuruluş Orhan, reytinglerde beklenen yükselişi hala yaşayamadı. Burak Özçivit'in ardından yeni başrol olan Mert Yazıcıoğlu, sevilen oyuncu Mahassine Merabet'le partner olmuştu. Birsen Altuntaş, Mert Yazıcıoğlu'na yeni bir partner geldiğini açıkladı. Kuruluş Orhan, ünlü kadın oyuncuyu dizinin başrolü yaparak enfes bir reyting hamlesi yapmış oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Orhan'a bomba oyuncu transferi yapıldı.

Kuruluş Osman ismiyle uzun sezonlar yayınlanan dizi, Burak Özçivit'in kadrodan ayrılmasıyla Kuruluş Orhan olarak geri dönmüştü. Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey karakteriyle başrol olduğu dizide partneri ise Mahassine Merabet olmuştu.

Henüz 7 bölümdür yayında olan Kuruluş Orhan hala reytinglerde beklenen artışı göremezken diziden bomba bir hamle geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Alina Boz, Kuruluş Orhan'ın başrolü oldu. Alina Boz, Mert Yazıcıoğlu'yla partner olacak.

Daha önce Aşk 101 dizisinde beraber rol alan Mert Yazıcıoğlu ve Alina Boz, yıllar sonra yine partner oluyor. Alina Boz, Kuruluş Orhan dizisine Orhan Bey'in eşi Asporça Hatun karakteriyle dahil olacak.

Alina Boz, sezon başında Mert Yazıcıoğlu'nun partneri olması için teklif almış fakat reddetmişti.

