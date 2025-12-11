Kuruluş Orhan'a Bomba Transfer! Ünlü Oyuncu, Mert Yazıcıoğlu'yla Partner Olacak
ATV'de yayınlanan tarihi dizi Kuruluş Orhan, reytinglerde beklenen yükselişi hala yaşayamadı. Burak Özçivit'in ardından yeni başrol olan Mert Yazıcıoğlu, sevilen oyuncu Mahassine Merabet'le partner olmuştu. Birsen Altuntaş, Mert Yazıcıoğlu'na yeni bir partner geldiğini açıkladı. Kuruluş Orhan, ünlü kadın oyuncuyu dizinin başrolü yaparak enfes bir reyting hamlesi yapmış oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Orhan'a bomba oyuncu transferi yapıldı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Alina Boz, Kuruluş Orhan'ın başrolü oldu. Alina Boz, Mert Yazıcıoğlu'yla partner olacak.
