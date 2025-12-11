onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Reytinglerde Zirveyi İstiyor: Veliaht Dizisine Flaş İsim Dahil Oldu

Reytinglerde Zirveyi İstiyor: Veliaht Dizisine Flaş İsim Dahil Oldu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.12.2025 - 08:56

Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht, reytinglerde rakibi Halef: Köklerin Çağrısı dizisini bir türlü geçemiyor. Reyting artırmak için flaş bir hamle yapan Veliaht kadrosuna yeni bir oyuncu transfer etti. Böylece Esenler Otogarı'ndaki güç savaşları daha da çetrefilli olacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Show TV ekranlarında damga vuran Veliaht, yeni sezonun sevilen işleri arasında yer alıyor.

Show TV ekranlarında damga vuran Veliaht, yeni sezonun sevilen işleri arasında yer alıyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan gibi isimlerin başrollerde yer aldığı Veliaht, çok sevilmesine rağmen perşembe akşamları rakibi Halef'e yenik düşüyor. Veliaht dizisinden reytinglerde zirveyi görebilmek için flaş hamle geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Esenler Otogarı'nı karıştıracak bir karakter daha diziye dahil olacak.

Oyuncu Saygın Soysal, Veliaht dizisinin kadrosunda dahil oldu.

Oyuncu Saygın Soysal, Veliaht dizisinin kadrosunda dahil oldu.

Korkut karakteriyle Veliaht'a dahil olan Saygın Soysal, Altuntaş'ın haberine göre Hemşinli Davut'un kardeşi olarak hikâyeye dahil olacak ve çok kilit bir karakterle dengeleri altüst edecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın