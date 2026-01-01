onedio
Sonunda Kar Gören Masum İstanbullular Soluğu X'te Aldı

Dilara Bağcı Peker
01.01.2026 - 15:17

Türkiye, yeni yılı karla beraber karşıladı. Bazı illerimizde kar yağışı o kadar etkili oldu ki tatil ilan edildi. Kimi yerlerde yollar kapandı, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Tabii megakent İstanbul hariç!

Milyonlarca vatandaşımızın yaşadığı İstanbul'da günlerdir kar yağması bekleniyordu. Bazı ilçelerde zaman zaman kendini gösteren kar, çok fazla durmadan veda etti. 1 Ocak sabahında ise İstanbul'un birçok noktası kara büründü.

Sonunda diğer iller gibi bir kar yağışı görebilen masum İstanbullular, soluğu X'te aldı.

Sonunda İstanbul da beyaz örtüye kavuştu.

Tam da herkes kar yağacağına olan inancını kaybetmişken.

İstanbul'un her yeri de aynı değil :(

😂😂😂

👇🏻

👇🏻

👇🏻

"Ben başka gezegende miyim?"

👇🏻

👇🏻

Çoktan başladılar bile! 😅

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
