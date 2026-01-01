Sonunda Kar Gören Masum İstanbullular Soluğu X'te Aldı

Türkiye, yeni yılı karla beraber karşıladı. Bazı illerimizde kar yağışı o kadar etkili oldu ki tatil ilan edildi. Kimi yerlerde yollar kapandı, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Tabii megakent İstanbul hariç!

Milyonlarca vatandaşımızın yaşadığı İstanbul'da günlerdir kar yağması bekleniyordu. Bazı ilçelerde zaman zaman kendini gösteren kar, çok fazla durmadan veda etti. 1 Ocak sabahında ise İstanbul'un birçok noktası kara büründü.

Sonunda diğer iller gibi bir kar yağışı görebilen masum İstanbullular, soluğu X'te aldı.