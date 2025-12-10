onedio
Kadro Genişliyor: ATV'nin İddialı Dizisi Liliyar'a Flaş İsim Dahil Oldu!

Esra Demirci
10.12.2025 - 15:21

ATV'nin yeni yıl sonrası için hazırladığı iddialı dizi 'Liliyar'ın kadrosu tamamlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Liliyar dizisine flaş bir oyuncu dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ATV'nin 2026 yılı için hazırlıklarına devam ettiği iddialı dizi Liliyar'ın kadrosu yavaş yavaş oluşuyor.

Kadrosunda Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Levent Ülgen gibi isimlerin yer alacağı Liliyar dizisinin şimdiden yeni yıla damga vuracağı tahmin ediliyor. Ali Balcı'nın yöneteceği dizinin hazırlıkları tam gaz devam ederken Birsen Altuntaş, Liliyar dizisine flaş bir oyuncunun dahil olacağını duyurdu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç oyuncu Taro Emir Tekin, Liliyar dizisinde rol alacak.

Son olarak Yalı Çapkını'nda Kaya karakteriyle izlediğimiz Taro Emir Tekin, Liliyar dizisinde Koray karakterine hayat verecek. Tekin, Fikret Kuşkan’ın oynayacağı Umur Karanoğlu'nun oğlunu canlandıracak.

