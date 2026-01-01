onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ajda Pekkan’ın 20 Milyonluk Teklifi Reddedip Semiramis Pekkan'ı Tercih Ettiği İddiası X'te Alkış Topladı

Ajda Pekkan’ın 20 Milyonluk Teklifi Reddedip Semiramis Pekkan'ı Tercih Ettiği İddiası X'te Alkış Topladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.01.2026 - 15:19

Yılbaşı sahneleri için milyonluk tekliflerin uçuştuğu gecede Ajda Pekkan’ın 20 milyon TL’lik sahne teklifini reddettiği ve yeni yıla kanser tedavisi gören kardeşi Semiramis Pekkan'la Bodrum'daki evinde girdiği iddiası sosyal medyada gündem oldu. 'Aile her şeyden önemlidir, helal olsun', 'Saygım bir kat daha arttı' yorumları havada uçuştu.

İşte detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Süperstar Ajda Pekkan'ın aksine Semiramis Pekkan’ın daha sakin bir yaşam sürdüğünü biliyoruz.

Süperstar Ajda Pekkan'ın aksine Semiramis Pekkan’ın daha sakin bir yaşam sürdüğünü biliyoruz.

Geçtiğimiz aylarda YouTube kanalında yaşadığı hastalık sürecini paylaşmış, köpeğini gezdirirken düşüp yaralandığını, ardından yapılan tetkiklerde akciğerinde kötü huylu kitle tespit edildiğini söylemişti. Hızla ameliyata alınmış ve operasyon başarılı geçmişti. O zamandan beri kemoterapi tedavisi görüyor.

Semiramis Pekkan özellikle gençlere uyarıda bulunarak "Elektronik sigara hiç masum değil, geçmişteki alışkanlıklarımın bedelini ödüyorum" sözleriyle dikkat çekmişti.

Semiramis Pekkan özellikle gençlere uyarıda bulunarak "Elektronik sigara hiç masum değil, geçmişteki alışkanlıklarımın bedelini ödüyorum" sözleriyle dikkat çekmişti.

İşte tam da tüm bu hassas sürecin ortasında, yılbaşı gecesi Ajda Pekkan’ın dev sahne teklifini kabul etmeyip kardeşinin yanında Bodrum’da yeni yıla girdiği iddiası sosyal medyada sevgi seli başlattı.

Kullanıcılar; 'Ailesini seçmesi çok değerli', 'Paradan önce sağlık ve sevgi gelir' yorumlarıyla adeta alkış yağdırdı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın