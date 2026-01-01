Ajda Pekkan’ın 20 Milyonluk Teklifi Reddedip Semiramis Pekkan'ı Tercih Ettiği İddiası X'te Alkış Topladı
Yılbaşı sahneleri için milyonluk tekliflerin uçuştuğu gecede Ajda Pekkan’ın 20 milyon TL’lik sahne teklifini reddettiği ve yeni yıla kanser tedavisi gören kardeşi Semiramis Pekkan'la Bodrum'daki evinde girdiği iddiası sosyal medyada gündem oldu. 'Aile her şeyden önemlidir, helal olsun', 'Saygım bir kat daha arttı' yorumları havada uçuştu.
Süperstar Ajda Pekkan'ın aksine Semiramis Pekkan’ın daha sakin bir yaşam sürdüğünü biliyoruz.
Semiramis Pekkan özellikle gençlere uyarıda bulunarak "Elektronik sigara hiç masum değil, geçmişteki alışkanlıklarımın bedelini ödüyorum" sözleriyle dikkat çekmişti.
