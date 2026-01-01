Devrim Özkan’ı Bir Türlü Unutamayan Lucas Torreira, İtirafıyla Gündem Oldu!
İlişkileri bir ayrı bir barışık ilerleyen Lucas Torreira - Devrim Özkan cephesinde yeni gelişme yaşandı. Bir türlü rayına oturmayan aşk sonunda tamamen bitmiş görünse de eski aşkın izi silinmiş değil. Ünlü futbolcu katıldığı programda yaptığı açıklamayla gündemi sarstı: 'Bir Türk kadınına aşık oldum, o çok harika bir kadın. Çok inanılmaz anlar yaşadık.' dedi. Torreira’nın sözleri 'Devrim Özkan'ı hala unutamamış' yorumlarına neden oldu.
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaraylı yıldız futbolcu Lucas Torreira ve başarılı oyuncu Devrim Özkan’ın fırtınalı ilişkisini bilmeyen yoktur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İkilinin ilişkisi boyunca defalarca kopuş ve barışma yaşandı.
Son bombayı ise Torreira FIX TV yayında patlattı.
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın