onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Devrim Özkan’ı Bir Türlü Unutamayan Lucas Torreira, İtirafıyla Gündem Oldu!

Devrim Özkan’ı Bir Türlü Unutamayan Lucas Torreira, İtirafıyla Gündem Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.01.2026 - 11:48

İlişkileri bir ayrı bir barışık ilerleyen Lucas Torreira - Devrim Özkan cephesinde yeni gelişme yaşandı. Bir türlü rayına oturmayan aşk sonunda tamamen bitmiş görünse de eski aşkın izi silinmiş değil. Ünlü futbolcu katıldığı programda yaptığı açıklamayla gündemi sarstı: 'Bir Türk kadınına aşık oldum, o çok harika bir kadın. Çok inanılmaz anlar yaşadık.' dedi. Torreira’nın sözleri 'Devrim Özkan'ı hala unutamamış' yorumlarına neden oldu. 

İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaraylı yıldız futbolcu Lucas Torreira ve başarılı oyuncu Devrim Özkan’ın fırtınalı ilişkisini bilmeyen yoktur.

Galatasaraylı yıldız futbolcu Lucas Torreira ve başarılı oyuncu Devrim Özkan’ın fırtınalı ilişkisini bilmeyen yoktur.

Bir dönem magazinin en çok konuşulan aşklarından biri haline gelen çift, sık sık ayrılıp barışmalarıyla meşhurdu. Devrim Özkan’ı 'Rüya', 'Vatanım Sensin', 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', 'Çift Kişilik Oda' gibi yapımlardan tanıyoruz; Torreira ise Galatasaray’daki performansı kadar özel hayatıyla da gündemde olan bir isim.

İkilinin ilişkisi boyunca defalarca kopuş ve barışma yaşandı.

İkilinin ilişkisi boyunca defalarca kopuş ve barışma yaşandı.

Hatta geçtiğimiz aylarda tekrar bir araya gelmiş, tam 'Bu kez oldu!' derken yeniden ayrılmışlardı. Devrim Özkan son röportajında muhabirlere 'İlişkim yok şu anda, çok iyiyim.' diyerek noktayı koymuştu. Ancak Ece Erken’in canlı yayında aktardığı mesaj ortalığı karıştırmıştı:

'Lucas bana ulaştı. Devrim’e deliler gibi aşık. Yeni sayfa açmak istiyor.' sözleri sosyal medyada olay olmuştu. Ardından Lucas’ın sosyal medyada eski sevgilisini takip etmesi 'Barışma sinyali' yorumlarına neden olmuştu. Devrim cephesinden ise herhangi bir geri dönüş gelmemişti.

Son bombayı ise Torreira FIX TV yayında patlattı.

Son bombayı ise Torreira FIX TV yayında patlattı.

Biten ilişkisini anlatırken Özkan için şu cümleleri kurdu:

'Ben bir Türk kadınına aşık oldum. Doğrusu bu harika; güzel bir kadın, onunla çok inanılmaz anlar yaşadık ama şimdi birlikte olmamayı karar verdik. Ayrı olacağız ve her birimiz kendi hayatımıza odaklanacağız. Onun da çok fazla işi var. Çünkü o bir oyuncu. Aslında şu an bir dizi çekiyor, o yüzden... Bana düşen yerden onu desteklemek ve ben de futbola daha çok odaklanmak istiyorum. Çünkü bu bizim için oldukça önemli bir yıl, Şampiyonlar Ligi'nde yarıştığımız bir yıl. O yüzden 2026'da ne olacağını göreceğiz.'

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın