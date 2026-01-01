Devrim Özkan’ı Bir Türlü Unutamayan Lucas Torreira, İtirafıyla Gündem Oldu!

Hatta geçtiğimiz aylarda tekrar bir araya gelmiş, tam 'Bu kez oldu!' derken yeniden ayrılmışlardı. Devrim Özkan son röportajında muhabirlere 'İlişkim yok şu anda, çok iyiyim.' diyerek noktayı koymuştu. Ancak Ece Erken’in canlı yayında aktardığı mesaj ortalığı karıştırmıştı:

'Lucas bana ulaştı. Devrim’e deliler gibi aşık. Yeni sayfa açmak istiyor.' sözleri sosyal medyada olay olmuştu. Ardından Lucas’ın sosyal medyada eski sevgilisini takip etmesi 'Barışma sinyali' yorumlarına neden olmuştu. Devrim cephesinden ise herhangi bir geri dönüş gelmemişti.