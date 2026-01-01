2026’yı Eski Eşiyle Karşılayandan Ailece Kutlama Yapana: Ünlülerin Yılbaşı Paylaşımları

Koca bir yılı daha devirdik, 2026'ya ışıl ışıl giriş yaptık! 🎄 Ünlüler ise yeni yılı birbirinden farklı kutlamalarla karşıladı. Kimi sevgilisiyle baş başa poz verdi, kimi çocukları, annesi, babası, kardeşleri cümbür cemaat bir kutlama tercih etti, kimi de eski eşi, arkadaşları hep birlikte sabaha kadar eğlendi.

Hadi gelin, ünlülerin yılbaşı paylaşımlarına birlikte bakalım ✨