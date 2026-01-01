2026’yı Eski Eşiyle Karşılayandan Ailece Kutlama Yapana: Ünlülerin Yılbaşı Paylaşımları
Koca bir yılı daha devirdik, 2026'ya ışıl ışıl giriş yaptık! 🎄 Ünlüler ise yeni yılı birbirinden farklı kutlamalarla karşıladı. Kimi sevgilisiyle baş başa poz verdi, kimi çocukları, annesi, babası, kardeşleri cümbür cemaat bir kutlama tercih etti, kimi de eski eşi, arkadaşları hep birlikte sabaha kadar eğlendi.
Hadi gelin, ünlülerin yılbaşı paylaşımlarına birlikte bakalım ✨
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pınar Deniz & Kaan Yıldırım
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Neslihan Atagül & Kadir Doğulu
Mouro Icardi & China Suárez
Taner Ölmez & Ece Çeşmioğlu
Sinem Kobal & Kenan İmirzalıoğlu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Esra Erol & Ali Özbir
Berk Oktay & Yıldız Çağrı Atiksoy
Çağla Şıkel
İbrahim Selim & Ayşe Şeyma Keten
Pelin Akil & Anıl Altan
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tolga Sarıtaş & Zeynep Mayruk
Ali Sunal
Ceyda Düvenci & Güçlü Mete
Seda Bakan
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın