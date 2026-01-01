onedio
2026’yı Eski Eşiyle Karşılayandan Ailece Kutlama Yapana: Ünlülerin Yılbaşı Paylaşımları

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.01.2026 - 13:58

Koca bir yılı daha devirdik, 2026'ya ışıl ışıl giriş yaptık! 🎄 Ünlüler ise yeni yılı birbirinden farklı kutlamalarla karşıladı. Kimi sevgilisiyle baş başa poz verdi, kimi çocukları, annesi, babası, kardeşleri cümbür cemaat bir kutlama tercih etti, kimi de eski eşi, arkadaşları hep birlikte sabaha kadar eğlendi.

Hadi gelin, ünlülerin yılbaşı paylaşımlarına birlikte bakalım ✨

Pınar Deniz & Kaan Yıldırım

Pınar Deniz & Kaan Yıldırım

Neslihan Atagül & Kadir Doğulu

Neslihan Atagül & Kadir Doğulu

Mouro Icardi & China Suárez

Mouro Icardi & China Suárez

Taner Ölmez & Ece Çeşmioğlu

Taner Ölmez & Ece Çeşmioğlu

Sinem Kobal & Kenan İmirzalıoğlu

Sinem Kobal & Kenan İmirzalıoğlu
Esra Erol & Ali Özbir

Esra Erol & Ali Özbir

Berk Oktay & Yıldız Çağrı Atiksoy

Berk Oktay & Yıldız Çağrı Atiksoy

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel

İbrahim Selim & Ayşe Şeyma Keten

İbrahim Selim & Ayşe Şeyma Keten

Pelin Akil & Anıl Altan

Pelin Akil & Anıl Altan
Tolga Sarıtaş & Zeynep Mayruk

Tolga Sarıtaş & Zeynep Mayruk

Ali Sunal

Ali Sunal

Ceyda Düvenci & Güçlü Mete

Ceyda Düvenci & Güçlü Mete

Seda Bakan

Seda Bakan

