Eski Sevgilinin Senden Beklediği Mesaj Ne?

İnci Döşer
01.01.2026 - 15:13

Bazı mesajlar atılmadığı için değil, atılmadığı halde beklendiği için ağırdır. Eski sevgililer bazen susar ama içlerinden bir cümle defalarca geçer. Peki senin eski sevgilin, senden hangi mesajı bekliyor?

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin

2. Yaşını seçer misin?

3. Ayrılıktan sonra en çok neyi düşündün?

4. Eski sevgilinin sosyal medyada seni stalkladığını fark etsen…

5. Gece gelen bir “Nasılsın?” mesajı sana ne hissettirir?

6. Ayrılık konuşmasında yarım kalan neydi?

7. Onunla ilgili hala aklında olan şey…

8. Eski sevgilinin seni özlediğini anlasan ne yaparsın?

9. Sence ayrılığın en büyük sebebi neydi?

10. Onun senden beklediğini düşündüğün şey…

Senden beklediği "Sana haksızlık ettim." mesajı!

Eski aşkınızın kalbinde bir yerlerde, sizden beklenen bir şeyler olduğunu biliyor musunuz? Bu, belki de hala cevaplanmamış bir özür veya kabul edilmemiş bir gerçek olabilir. Onun gözünde, aranızda kalan bu meseleler, bir tür 'bitmemiş iş' olarak duruyor. Eski sevgilinizin sizi tamamen unuttuğunu düşünmeyin, çünkü durum tam olarak böyle değil. Kalbinin derin bir köşesinde, hala 'anladı mı acaba?' diye sorgulayan bir soru yankılanıyor. Bu sorunun cevabını bulmak, onun için belki de bir tür iç huzur getirecek. Eğer bir gün karşınıza çıkıp, bu konuyu gündeme getirirse, bilin ki bu bir barış çağrısı değil. Tam tersine, bu bir iç rahatlaması, belki de bir tür kapanış olacak. Çünkü duyulmak, anlaşılmak istiyor. Anlaşılmak, belki de en çok istediği şey. Eski sevgilinizin kalbindeki bu sessiz çığlığı duymanız, onun için belki de en büyük hediye olacak. Çünkü anlaşılmak, belki de en çok istediği şey. Bu, onun için bir barış çağrısı değil, belki de bir tür iç rahatlaması olacak. Kendisini duymanızı, anlamanızı ve belki de kabul etmenizi bekliyor.

Senden beklediği "Seni hala özlüyorum." mesajı!

Bu sonuç, kalplerde hâlâ alevlenen duyguların fısıldadıklarını dile getiriyor. Eski aşkın, senden beklediği şey tamamen açık, dürüst ve çarpıcı bir itiraf. Belki bu itirafı kendisi yapmaya cesaret edemiyor, belki de kelimeleri bir türlü doğru sıralayamıyor. Ancak senin bu itirafı yapman, onun için umut ışığını yeniden yakabilir. Bu, belki de kapının tamamen kapanmaması için gereken son adım. Bu mesaj, onun için belki de yeni bir başlangıcın ilk kıvılcımı olabilir. Senin bu cesur, filtresiz ve savunmasız cümlelerin, belki de onun kalbindeki umut kıvılcığını yeniden alevlendirebilir. Bu itiraf, belki de onun için bir ihtimal ışığı demek. Bir umut, belki de yeni bir başlangıç için...

Senden beklediği "Konuşmamız gereken şeyler var." mesajı!

O, duygusal labirentlerin karmaşasından çok, net ve kesin yanıtlar peşinde. Yaşananların ne olduğu, neden bittiği ve gerçekten sona erip ermediği üzerine düşünüyor. Eski sevgilin için mesele, romantik aşkın ötesinde, yarım kalmış bir hikaye. Eğer bu mesaj ona ulaşırsa, belirsizlikten doğan ağırlığını omuzlarından atacak. Çünkü belirsizlik, onun en büyük yükü ve bu yükü hafifletecek tek şey, netlik. Barışma olasılığı var mı, yok mu, bu belirsiz. Ancak bu konuşmanın yapılması, onun için bir zorunluluk. Çünkü bu konuşma, belirsizliğin yerini netliğe bırakmasını sağlayacak ve onun ruhunu rahatlatacak.

Senden beklediği "Kendine dikkat et." mesajı!

Biraz magazin havası katmak gerekirse, bu durum tam anlamıyla bir 'final sahnesi' senaryosu. Eski sevgilin, bir Hollywood filmi tadında dramatik bir dönüş beklemiyor senden; aksine, sakin ve olgun bir veda arzuluyor. İçinde bir yerlerde kıpırdanan o his, düzgün bir final yapamamış olmanın verdiği huzursuzluk olabilir. Böyle bir mesaj gelirse, o defteri nihayet rafa kaldırabilirsin. Bu, bir son mesaj olabilir, ama bu son, huzurlu bir son. Kapanış sahnesi, belki de beklediğin o son perde... İşte tam da bu yüzden, bu son mesajı almak, belki de tüm hikayeyi sonlandırmanın en güzel yolu olabilir. Bu, bir son olabilir ama huzurlu, tatmin edici ve tamamlanmış bir son. Bu yüzden, eğer bu mesaj gelirse, belki de artık o defteri rafa kaldırma vakti gelmiş demektir. Sonuçta, her güzel hikayenin bir sonu olmalı, değil mi? Ve belki de bu son, tam da bu şekilde, huzurlu ve tatmin edici bir şekilde gelmeli. Bu yüzden, eğer bu mesajı alırsan, belki de artık o eski sevgilinin defterini rafa kaldırma vakti gelmiştir. Unutma, her son yeni bir başlangıçtır ve belki de bu son, yeni bir başlangıcın kapılarını aralayacaktır.

