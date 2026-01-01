Eski Sevgilinin Senden Beklediği Mesaj Ne?
Bazı mesajlar atılmadığı için değil, atılmadığı halde beklendiği için ağırdır. Eski sevgililer bazen susar ama içlerinden bir cümle defalarca geçer. Peki senin eski sevgilin, senden hangi mesajı bekliyor?
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin
2. Yaşını seçer misin?
3. Ayrılıktan sonra en çok neyi düşündün?
4. Eski sevgilinin sosyal medyada seni stalkladığını fark etsen…
5. Gece gelen bir “Nasılsın?” mesajı sana ne hissettirir?
6. Ayrılık konuşmasında yarım kalan neydi?
7. Onunla ilgili hala aklında olan şey…
8. Eski sevgilinin seni özlediğini anlasan ne yaparsın?
9. Sence ayrılığın en büyük sebebi neydi?
10. Onun senden beklediğini düşündüğün şey…
Senden beklediği "Sana haksızlık ettim." mesajı!
Senden beklediği "Seni hala özlüyorum." mesajı!
Senden beklediği "Konuşmamız gereken şeyler var." mesajı!
Senden beklediği "Kendine dikkat et." mesajı!
