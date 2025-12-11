onedio
Bir İptal Haberi Daha! İddialı Karadeniz Dizisi Başlamadan Rafa Kalktı

11.12.2025 - 09:44

Dizi sektöründeki bütçesel kriz devam ediyor. Kanallar yeni dizi yayınlamak için korkarak adım atarken yayınlananlar da birer birer final yapıyor. Kanallar ve yapım şirketleri umduklarını bulamayacaklarından korktukları için yeni yıl için planlanan diziler iptal ediliyor. Şimdiye kadar 3 dizi iptal edilirken Birsen Altuntaş, iddialı Karadeniz dizisinin de rafa kalktığını açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Yerli dizi sektöründe işler iyice karıştı. Yayınlanan diziler erken final yaparken henüz proje halindekiler bütçe yetersizliği nedeniyle iptal oluyor.

Geçtiğimiz günlerde 'Serseri Aşıkları', 'Hayatın Benim' ve 'Ülker Abla' dizilerinin henüz yapım aşamasındayken iptal edildiği haberi duyurulmuştu. Sebep olarak ise artan maliyetler ve kanalların düşük bütçe vermesini gösterilmişti. Birsen Altuntaş, 4. bir dizi projesinin daha başlamadan bittiğini açıkladı.

Birsen Altuntaş, BKM'nin yeni Karadeniz Dizisi "Bulutların Üzerinde"nin iptal edildiğini duyurdu.

X hesabından bir takipçisinin sorusuna yanıt veren Altuntaş, 'Bulutların Üzerinde rafa kalktı mı?' sorusuna 'Çoktaan' yanıtını verdi. Yani Bulutların Üzerinde dizisiyle beraber tam 4 dizi birden iptal edilmiş oldu.

