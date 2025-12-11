Bir İptal Haberi Daha! İddialı Karadeniz Dizisi Başlamadan Rafa Kalktı
Dizi sektöründeki bütçesel kriz devam ediyor. Kanallar yeni dizi yayınlamak için korkarak adım atarken yayınlananlar da birer birer final yapıyor. Kanallar ve yapım şirketleri umduklarını bulamayacaklarından korktukları için yeni yıl için planlanan diziler iptal ediliyor. Şimdiye kadar 3 dizi iptal edilirken Birsen Altuntaş, iddialı Karadeniz dizisinin de rafa kalktığını açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Yerli dizi sektöründe işler iyice karıştı. Yayınlanan diziler erken final yaparken henüz proje halindekiler bütçe yetersizliği nedeniyle iptal oluyor.
Birsen Altuntaş, BKM'nin yeni Karadeniz Dizisi "Bulutların Üzerinde"nin iptal edildiğini duyurdu.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum.
