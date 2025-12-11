onedio
Lider Dizi Düşen Reytinglerini Artırdı: 10 Aralık Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

Reyting Sonuçları Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.12.2025 - 11:03

10 Aralık Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya, Sahipsizler, Kuruluş Orhan ve Sakıncalı dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 10 Aralık Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Eşref Rüya, geçtiğimiz hafta reytinglerine nazaran yükseliş yaşadı. Kuruluş Orhan düşüş trendini devam ettirirken final kararı alınan Sakıncalı dizisi ilk 10'a giremedi.

İşte, 10 Aralık Çarşamba Reyting Sonuçları...

Eşref Rüya, Sakıncalı, Sahipsizler ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 10 Aralık Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. 10 Aralık Çarşamba reytinglerine yine Eşref Rüya damga vurdu. Geçtiğimiz hafta reytinglerde düşüş yaşayan Eşref Rüya, yeni bölümüyle yükseliş yaşadı ve üç kategoride de zirvede olmayı başardı.

Eşref Rüya'nın rakipleri Kuruluş Orhan ve Sahipsizler dizisi düşüş trendine devam ederken final kararı alınan Sakıncalı, ilk 10'a bile giremedi.

10 Aralık Çarşamba TOTAL Reyting Sonuçları:

10 Aralık Çarşamba AB Reyting Sonuçları:

10 Aralık Çarşamba ABC1 Reyting Sonuçları:

