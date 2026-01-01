Yılın İlk Günlerinde Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
2026'nın ilk günlerinden herkese merhaba! Dileriz önceki senede ne istediyseniz 2026 yılında hepsi gerçekleşir! Yılın ilk günlerinde her ay olduğu gibi müzik dünyasının kalbi olan Billboard'ın Hot 100 listesinde neler varmış bakacağız. Mutlu seneler!
Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You
Brenda Lee - Rockin' Around the Christmas Tree
Wham! - Last Christmas
Bobby Helms - Jingle Bell Rock
Ariana Grande - Santa Tell Me
HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna & REI AMI - Golden
Nat King Cole - The Christmas Song
Kelly Clarkson - Underneath the Tree
Andy Williams - It's the Most Wonderful Time of the Year
Dean Martin - Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!
