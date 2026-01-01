onedio
Yılın İlk Günlerinde Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!

Erkan Tuna Budak
01.01.2026 - 14:01

2026'nın ilk günlerinden herkese merhaba! Dileriz önceki senede ne istediyseniz 2026 yılında hepsi gerçekleşir! Yılın ilk günlerinde her ay olduğu gibi müzik dünyasının kalbi olan Billboard'ın Hot 100 listesinde neler varmış bakacağız. Mutlu seneler!

Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You

Brenda Lee - Rockin' Around the Christmas Tree

Wham! - Last Christmas

Bobby Helms - Jingle Bell Rock

Ariana Grande - Santa Tell Me

HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna & REI AMI - Golden

Nat King Cole - The Christmas Song

Kelly Clarkson - Underneath the Tree

Andy Williams - It's the Most Wonderful Time of the Year

Dean Martin - Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

