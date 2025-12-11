onedio
3 Ayrılık Yaşanmıştı! ABİ Dizisindeki Krizin Sebebinin Kenan İmirzalıoğlu Olduğu İddia Edildi

3 Ayrılık Yaşanmıştı! ABİ Dizisindeki Krizin Sebebinin Kenan İmirzalıoğlu Olduğu İddia Edildi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.12.2025 - 13:14

ATV'nin iddialı dizisi ABİ'nin hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerde yer aldığı dizi şimdiden en çok konuşulan yapımların başında gelirken dizide arka arkaya ayrılıklar yaşandı. Yönetmen, senarist ve görüntü yönetmeninin ayrıldığı dizideki krizin sebebi merak edilirken Mehmet Üstündağ, bunun sebebinin Kenan İmirzalıoğlu olduğunu iddia etti.

KAYNAK: Gel Konuşalım/ TV8

Kenan İmirzalıoğlu'nun yıllar sonra televizyona geri döndüğü ABİ dizisinin hazırlıkları devam ediyor.

Kenan İmirzalıoğlu'nun yıllar sonra televizyona geri döndüğü ABİ dizisinin hazırlıkları devam ediyor.

Son olarak Yalı Çapkını'nda izlediğimiz genç oyuncu Afra Saraçoğlu ile partner olan Kenan İmirzalıoğlu'nun ABİ dizisi henüz yayınlanmadan merak uyandırıyor. Aylardır hazırlıkları süren ABİ dizisinin yeni yılın ardından yayınlanması beklenirken geçtiğimiz günlerde setten hiç de iyi haberler gelmedi. 

ABİ dizisinin yönetmenliğini üstlenen Taylan Biraderler, diziden ayrılmış ve yerine Cem Karcı gelmişti. Bu haber henüz soğumamışken dizinin senarist ve görüntü yönetmeni de ayrılıklarını duyurdu. ABİ dizisindeki krizin sebebi kafa karıştırırken ilk açıklama Mehmet Üstündağ'dan geldi.

ABİ dizisindeki ayrılıkların sebebinin Kenan İmirzalıoğlu olduğu iddia edildi.

ABİ dizisindeki ayrılıkların sebebinin Kenan İmirzalıoğlu olduğu iddia edildi.

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım'a konuk olan Mehmet Üstündağ, ABİ dizisindeki yönetmen değişikliğinin sebebinin Kenan İmirzalıoğlu olduğunu iddia etti. Üstündağ'ın iddialarına göre Kenan İmirzalıoğlu, Taylan Biraderler'in çektiği bölümü beğenmedi ve diziye yönetmen olarak Cem Karcı getirildi.

Buradan izleyebilirsiniz:

