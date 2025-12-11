3 Ayrılık Yaşanmıştı! ABİ Dizisindeki Krizin Sebebinin Kenan İmirzalıoğlu Olduğu İddia Edildi

Son olarak Yalı Çapkını'nda izlediğimiz genç oyuncu Afra Saraçoğlu ile partner olan Kenan İmirzalıoğlu'nun ABİ dizisi henüz yayınlanmadan merak uyandırıyor. Aylardır hazırlıkları süren ABİ dizisinin yeni yılın ardından yayınlanması beklenirken geçtiğimiz günlerde setten hiç de iyi haberler gelmedi.

ABİ dizisinin yönetmenliğini üstlenen Taylan Biraderler, diziden ayrılmış ve yerine Cem Karcı gelmişti. Bu haber henüz soğumamışken dizinin senarist ve görüntü yönetmeni de ayrılıklarını duyurdu. ABİ dizisindeki krizin sebebi kafa karıştırırken ilk açıklama Mehmet Üstündağ'dan geldi.