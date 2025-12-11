3 Ayrılık Yaşanmıştı! ABİ Dizisindeki Krizin Sebebinin Kenan İmirzalıoğlu Olduğu İddia Edildi
ATV'nin iddialı dizisi ABİ'nin hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerde yer aldığı dizi şimdiden en çok konuşulan yapımların başında gelirken dizide arka arkaya ayrılıklar yaşandı. Yönetmen, senarist ve görüntü yönetmeninin ayrıldığı dizideki krizin sebebi merak edilirken Mehmet Üstündağ, bunun sebebinin Kenan İmirzalıoğlu olduğunu iddia etti.
KAYNAK: Gel Konuşalım/ TV8
Kenan İmirzalıoğlu'nun yıllar sonra televizyona geri döndüğü ABİ dizisinin hazırlıkları devam ediyor.
ABİ dizisindeki ayrılıkların sebebinin Kenan İmirzalıoğlu olduğu iddia edildi.
