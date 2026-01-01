Genç Vatandaşları İçin En Çok Avantaj Sağlayan 10 Ülke

Genç olmak her zaman başlı başına zor bir şeydir. Hayatta ne yapacağını bilmemek ve bunun karşısında her şeyi çok iyi bildiğini iddia eden önceki kuşaklarla yarışmak, hiçbir zaman kolay değildir. Bazen tüm bu süreç, doğrudan 'Coğrafya kader midir' sorusuna bile indirgenebilir. Çünkü dünyada öyle ülkeler var ki insanın nerede doğduğu çok şeyi değiştirebilir.

Günümüzde bazı ülkeler eğitimden barınmaya, iş olanaklarından sosyal haklara kadar her şeyi bedava sunarken diğerleri bu anlamda fazlasıyla geri kalmış durumda. Kimilerinde gençler ciddi destek alırken, diğerlerinde desteğin ne olduğu bile tartışma yaratabiliyor. İşte dünyanın en fazla genç dostu 10 ülkesi!