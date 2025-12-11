4 Dizi İptal Edilmişti: NOW, Yeni Dizisini Yayınlama Kararı Aldı
Yerli dizi sektöründeki bütçesel kriz devam ediyor. Yeni yıl sonrası yayınlanması planlanan dört yerli dizi iptal edilmişti. Ülker Abla, Serseri Aşıklar, Hayatın Benim ve Bulutların Üzerinde dizileri iptal edilirken Birsen Altuntaş, NOW'ın yeni dizisi Ömür Usta'yı ertelememe kararı aldığını açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Yeni yıl sonrası için kanallar pek çok yeni dizi projesi hazırlığı içerisinde olsa da şimdiye kadar 4 diziden iptal kararı geldi.
Diziler iptal olurken NOW, Ömür Usta dizisini yayınlama kararı aldı.
