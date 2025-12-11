onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
4 Dizi İptal Edilmişti: NOW, Yeni Dizisini Yayınlama Kararı Aldı

4 Dizi İptal Edilmişti: NOW, Yeni Dizisini Yayınlama Kararı Aldı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.12.2025 - 14:54

Yerli dizi sektöründeki bütçesel kriz devam ediyor. Yeni yıl sonrası yayınlanması planlanan dört yerli dizi iptal edilmişti. Ülker Abla, Serseri Aşıklar, Hayatın Benim ve Bulutların Üzerinde dizileri iptal edilirken Birsen Altuntaş, NOW'ın yeni dizisi Ömür Usta'yı ertelememe kararı aldığını açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni yıl sonrası için kanallar pek çok yeni dizi projesi hazırlığı içerisinde olsa da şimdiye kadar 4 diziden iptal kararı geldi.

Yeni yıl sonrası için kanallar pek çok yeni dizi projesi hazırlığı içerisinde olsa da şimdiye kadar 4 diziden iptal kararı geldi.

Serseri Aşıklar, Hayatın Benim, Ülker Abla, Bulutların Üzerinde dizilerinin iptal haberi gelirken hazırlığı devam eden diğer dizilerin akıbeti merak ediliyordu. Bunlardan biri de NOW'ın yeni dizisi Ömür Usta'ydı. Nurgül Yeşilçay'ın başrolünde yer alacağı dizinin iptal olup olmayacağına dair herhangi bir açıklama gelmezken Birsen Altuntaş bombayı patlattı.

Diziler iptal olurken NOW, Ömür Usta dizisini yayınlama kararı aldı.

Diziler iptal olurken NOW, Ömür Usta dizisini yayınlama kararı aldı.

Altuntaş'ın haberine göre NOW, yeni dizisi Ömür Usta'yı ertelemeyecek ve dizi Ocak ayında sete çıkacak. Nurgül Yeşilçay'ın başrolde olduğu dizide geçtiğimiz günlerde iptal edilen Ülker Abla dizisiyle anlaşan Gonca Vuslateri de yer alacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın