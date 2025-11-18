onedio
article/comments
Güldür Güldür'ün Paşa'sı Toygan Avanoğlu'ndan Ali Sunal'ın Skeçleri Bölen Zili Hakkında Açıklama

Güldür Güldür'ün Paşa'sı Toygan Avanoğlu'ndan Ali Sunal'ın Skeçleri Bölen Zili Hakkında Açıklama

Güldür Güldür
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.11.2025 - 14:51

Show TV'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Show'da Ali Sunal, skeçler devam ederken masasındaki zili çalarak oyunculara direktif veriyor. Ali Sunal'ın neye göre zile bastığı merak edilirken programda Paşa'yı canlandıran Toygan Avanoğlu, bu konuda açıklama yaptı.

KAYNAK: Okan Aslan'la Gün Ortası

Güldür Güldür Show'da Paşa karakterine hayat veren Toygan Avanoğlu, Okan Aslan'la Gün Ortası programına konuştu.

Güldür Güldür Show'da Paşa karakterine hayat veren Toygan Avanoğlu, Okan Aslan'la Gün Ortası programına konuştu.

Güldür Güldür Show ve oyunculuk kariyeri hakkında konuşan Avanoğlu, herkesin merak ettiği bir konuya açıklık getirdi. Ali Sunal'ın Güldür Güldür'de skeçler devam ederken çalarak oyunculara direktif verdiği zili neye göre çaldığı sorulan Avanoğlu, bildiklerini aktardı.

Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür'deki zil için şu ifadeleri kullandı:

Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür'deki zil için şu ifadeleri kullandı:

'Vallahi onu Ali'ye sormak lazım. Ali'nin kulağında kulaklık var. Yönetmenimiz Meltem de bastırabilir. Son 5 yıldır fazla zillenmiyoruz' 

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
