onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Reyting Uzmanı, Sezonun Rekorunu Kıran Uzak Şehir'in En Çok İzlenen Sahnelerini Açıkladı!

Reyting Uzmanı, Sezonun Rekorunu Kıran Uzak Şehir'in En Çok İzlenen Sahnelerini Açıkladı!

Uzak Şehir Reyting Sonuçları
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.11.2025 - 13:19

Uzak Şehir, dün akşam (17 Kasım) yayınlanan yeni bölümüyle kendi reyting rekorunu kırdı. Sezonun en yüksek reytingini alan Uzak Şehir, dün geceye resmen damga vurdu. Reyting uzmanı, Uzak Şehir'in kendi rekorunu kırdığı bölümde en çok izlenen sahneleri açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzak Şehir, yeni bölümüyle sezonun reyting rekorunu kırarak en çok izlenen dizi olmayı sürdürdü.

Uzak Şehir, yeni bölümüyle sezonun reyting rekorunu kırarak en çok izlenen dizi olmayı sürdürdü.

Sezon içerisinde kendi reyting rekorunu kıran Uzak Şehir, Şahin'in kendini vurması, Boran'ın uyanması derken epey heyecan doluydu. Seyirciyi her hafta olduğu gibi yine ekran başında tutmayı başaran Uzak Şehir, reytinglerde adeta şov yaparak Total'de 17.07 reyting aldı.

Reyting uzmanı, sezon rekorunu kıran Uzak Şehir'de en çok izlenen sahneleri açıkladı.

Reyting uzmanı, sezon rekorunu kıran Uzak Şehir'de en çok izlenen sahneleri açıkladı.

Reyting uzmanı, X gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

'Şahin öldü mü merakı sayesinde iki puan yüksek başlıyor. Sadakat'ın beddualarının Nare'nin sabrını taşırdığı sahnede ise en yüksek reytinge ulaşmış neredeyse 19 reyting'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın