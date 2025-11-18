onedio
Uzak Şehir'i Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler

Uzak Şehir'i Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci
18.11.2025 - 11:11

Kanal D ekranlarının fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir, pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Heyecanın asla sona ermediği Uzak Şehir, ara sıra yükselen komedi dozuyla da dikkat çekiyor. Uzak Şehir seyircisinin mizahla yorumu harmanladığı tweetleri sizler için derledik.

Sırf hastaneyi kullanabilmek için...

Sırf hastaneyi kullanabilmek için...
Biraz öyle oldu

Biraz öyle oldu

Vasiyetini yerine getirdiler sadece :)

Vasiyetini yerine getirdiler sadece :)

Deniz Cihan, Ecmel'e ızdırap olacak

Şahin gibi olanlar el kaldırsın!

Şahin gibi olanlar el kaldırsın!
Coğrafya kaderdir Deniz Cihan...

Coğrafya kaderdir Deniz Cihan...
