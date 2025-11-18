onedio
Kızılcık Şerbeti'nde Doğukan Güngör'ün Ağlama Performansına Eleştiriler Gecikmedi

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.11.2025 - 09:30

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde 4 oyuncu diziye veda etti. Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu'nun vedasının ardından senaryoda büyük değişiklikler yaşandı. Zaman atlamasıyla başlayacak dizinin fragmanında Doğa'nın kocası Fatih'i canlandıran Doğukan Güngör'ün ağladığı anlar seyircinin radarından kaçmadı. Sık sık Feyza Civelek'in oyunculuk performansının eleştirildiği Şerbo'da Güngör'ün ağlama sahnesine seyirciden eleştiriler gecikmedi.

Buradan izleyebilirsiniz:

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa, Işıl, Firaz ve Mustafa karakterleri diziye veda etti.

114. bölümle beraber zaman atlaması yaşanan Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Doğa'nın ölümü üzerine mezarlığa giderek ağlayan Fatih'in olduğu sahne ise seyirciden geçer not alamadı.

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek'in oyunculuk performansı sık sık tartışma konusu olurken bu defa ibre Doğukan Güngör'e döndü. Doğukan Güngör'ün mezarda ağlama sahnesi gerçekçi bulunmadı ve yoğun eleştiri aldı.

Kızılcık Şerbeti'ndeki ağlama sahnesine gelen tepkilerden bazıları da burada:

Yorum Yazın