Kızılcık Şerbeti'nde Doğukan Güngör'ün Ağlama Performansına Eleştiriler Gecikmedi
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde 4 oyuncu diziye veda etti. Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu'nun vedasının ardından senaryoda büyük değişiklikler yaşandı. Zaman atlamasıyla başlayacak dizinin fragmanında Doğa'nın kocası Fatih'i canlandıran Doğukan Güngör'ün ağladığı anlar seyircinin radarından kaçmadı. Sık sık Feyza Civelek'in oyunculuk performansının eleştirildiği Şerbo'da Güngör'ün ağlama sahnesine seyirciden eleştiriler gecikmedi.
Kızılcık Şerbeti'nde Doğa, Işıl, Firaz ve Mustafa karakterleri diziye veda etti.
Kızılcık Şerbeti'ndeki ağlama sahnesine gelen tepkilerden bazıları da burada:
