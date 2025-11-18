Uzak Şehir'de Kaya'nın Telefonuna Koyduğu Şifrenin Anlamı Fena Duygulandırdı!
Pazartesi akşamlarının tek galibi Uzak Şehir, dün akşam yayınlanan bölümüyle yeni bir rekora imza atmış olabilir. Boran'ın ayaklandığı bölümde Kaya da sonunda yeniden görmeye başladı. Bölüme damga vuran pek çok an vardı ama o anlardan biri Kaya'nın telefonuna koyduğu şifreydi.
Uzak Şehir'de Kaya'nın telefon şifresi ne anlama geliyor? Açıklıyoruz!
Uzak Şehir'de nefes kesen bir bölüm daha geride kaldı.
Uzak Şehir'e damga vuran olaylardan biri de Kaya'nın telefon şifresiydi. Kaya'nın telefon şifresi ne anlama geliyor? Açıklıyoruz!
