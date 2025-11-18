onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Uzak Şehir'de Kaya'nın Telefonuna Koyduğu Şifrenin Anlamı Fena Duygulandırdı!

Uzak Şehir'de Kaya'nın Telefonuna Koyduğu Şifrenin Anlamı Fena Duygulandırdı!

Uzak Şehir
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.11.2025 - 08:21

Pazartesi akşamlarının tek galibi Uzak Şehir, dün akşam yayınlanan bölümüyle yeni bir rekora imza atmış olabilir. Boran'ın ayaklandığı bölümde Kaya da sonunda yeniden görmeye başladı. Bölüme damga vuran pek çok an vardı ama o anlardan biri Kaya'nın telefonuna koyduğu şifreydi.

Uzak Şehir'de Kaya'nın telefon şifresi ne anlama geliyor? Açıklıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzak Şehir'de nefes kesen bir bölüm daha geride kaldı.

Uzak Şehir'de nefes kesen bir bölüm daha geride kaldı.

Yine yaralıların olduğu bölümün asıl bombası Boran'ın uyanmasıydı. Hiç kimseyi hatırlamayan Boran, Alya'yı karşısında görünce tüm taşlar yerine oturdu ve ilk onun adını andı...

Uzak Şehir'e damga vuran olaylardan biri de Kaya'nın telefon şifresiydi. Kaya'nın telefon şifresi ne anlama geliyor? Açıklıyoruz!

Uzak Şehir'e damga vuran olaylardan biri de Kaya'nın telefon şifresiydi. Kaya'nın telefon şifresi ne anlama geliyor? Açıklıyoruz!

Kaya'nın verdiği '937746' şifresi özel bir anlam ifade ediyordu. Burada hep birlikte duygulanıyoruz çünkü bu şifre, Kaya'nın bir türlü unutamadığı ve vazgeçemediği Zerrin'in adını taşıyor!

“937746” rakamları Zerrin adına denk geliyor. Bu da Kaya'nın telefon şifresinin de Zerrin olduğunu gösteriyor. Ah Kaya!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın