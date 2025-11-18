Uzak Şehir'de Kaya'nın Telefonuna Koyduğu Şifrenin Anlamı Fena Duygulandırdı!

Kaya'nın verdiği '937746' şifresi özel bir anlam ifade ediyordu. Burada hep birlikte duygulanıyoruz çünkü bu şifre, Kaya'nın bir türlü unutamadığı ve vazgeçemediği Zerrin'in adını taşıyor!

“937746” rakamları Zerrin adına denk geliyor. Bu da Kaya'nın telefon şifresinin de Zerrin olduğunu gösteriyor. Ah Kaya!