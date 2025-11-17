Kızılcık Şerbeti'ndeki 'Hijyen' Krizinin Ardından Sibel Taşçıoğlu'ndan Emrah Altıntoprak'a Manidar Yorum

Emrah Altıntoprak, yaptığı veda paylaşımına;

'Herkesin kendi kızılcığı var. Ben benimkiyle vedalaşıcam müsaadenizle. Mustafayı 113 bölüm kadar çok iyi oyuncular,çok iyi bi senaryo ve harika bi reji ekibiyle oynadım. Müthiş bi iş tecrübesi ama daha önemlisi canavar gibi arkadaşlar kazandım. Bunlar utanır söylemez ama tek ajandası işlerini daha iyi yapmak olan bi kaç genç yaşlı çocuk hepsi. Hepsinden onlarca şey öğrendim,telefonlarını da kaydettim. Şimdi ara sıra arıyorum. Açmazlarsa evlerine gidiyorum. Onları ve yaptığımız işi çok seviyorum. Onlar vesilesiyle bu işi yapmamıza yardım eden,bu işte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Benim kızılcığım burada bitiyor. Gösterdiğiniz ilgi ve sevgi için sonsuz teşekkürler…Size de iyi seyirler. ✌️🫂❤️' notunu düşmüştü.