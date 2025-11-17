Kızılcık Şerbeti'ndeki 'Hijyen' Krizinin Ardından Sibel Taşçıoğlu'ndan Emrah Altıntoprak'a Manidar Yorum
Kızılcık Şerbeti'nde Sıla Türkoğlu ve Emrah Altıntoprak'ın diziden ayrılık sebepleri gündem olmuştu. Emrah Altıntoprak'ın diziden ayrılık nedeni olarak partneri Feyza Civelek'in hijyen sorunu olduğu Müge Dağıstanlı tarafından iddia edildi. Bu iddianın ardından daha önce Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılık nedeni gündeme geldi.
Sibel Taşçıoğlu, Emrah Altıntoprak'ın veda paylaşımına manidar bir yorum yaptı.
Senaryosu kadar seti de olaylı olan Kızılcık Şerbeti'nde son olarak Emrah Altıntoprak ve Sıla Türkoğlu'nun ayrılık nedeni konuşuluyor.
Sibel Taşçıoğlu, Emrah Altıntoprak'ın veda paylaşımına yaptığı yorumla destek verdi.
Sibel Taşçıoğlu, setteki gerginliğin konuşulduğu bu günlerde nottan şu kısmı ön plana çıkardı ve aşağıdaki yorumu yaptı.
