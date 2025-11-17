onedio
Kızılcık Şerbeti'ndeki 'Hijyen' Krizinin Ardından Sibel Taşçıoğlu'ndan Emrah Altıntoprak'a Manidar Yorum

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.11.2025 - 22:47

Kızılcık Şerbeti'nde Sıla Türkoğlu ve Emrah Altıntoprak'ın diziden ayrılık sebepleri gündem olmuştu. Emrah Altıntoprak'ın diziden ayrılık nedeni olarak partneri Feyza Civelek'in hijyen sorunu olduğu Müge Dağıstanlı tarafından iddia edildi. Bu iddianın ardından daha önce Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılık nedeni gündeme geldi.

Sibel Taşçıoğlu, Emrah Altıntoprak'ın veda paylaşımına manidar bir yorum yaptı.

Senaryosu kadar seti de olaylı olan Kızılcık Şerbeti'nde son olarak Emrah Altıntoprak ve Sıla Türkoğlu'nun ayrılık nedeni konuşuluyor.

Müge Dağıstanlı'nın iddiasına göre, Emrah Altıntoprak'ın diziden ayrılık nedeni partneri Feyza Civelek'in hijyen sorunuydu. Bu iddia gündeme adeta bomba gibi düştü. Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılmasıyla ilgili de benzer iddiaların ortaya atılması sebebiyle iki konu sosyal medyada gündem oldu.

Sibel Taşçıoğlu, Emrah Altıntoprak'ın veda paylaşımına yaptığı yorumla destek verdi.

Emrah Altıntoprak, yaptığı veda paylaşımına;

'Herkesin kendi kızılcığı var. Ben benimkiyle vedalaşıcam müsaadenizle. Mustafayı 113 bölüm kadar çok iyi oyuncular,çok iyi bi senaryo ve harika bi reji ekibiyle oynadım. Müthiş bi iş tecrübesi ama daha önemlisi canavar gibi arkadaşlar kazandım. Bunlar utanır söylemez ama tek ajandası işlerini daha iyi yapmak olan bi kaç genç yaşlı çocuk hepsi. Hepsinden onlarca şey öğrendim,telefonlarını da kaydettim. Şimdi ara sıra arıyorum. Açmazlarsa evlerine gidiyorum. Onları ve yaptığımız işi çok seviyorum. Onlar vesilesiyle bu işi yapmamıza yardım eden,bu işte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Benim kızılcığım burada bitiyor. Gösterdiğiniz ilgi ve sevgi için sonsuz teşekkürler…Size de iyi seyirler. ✌️🫂❤️' notunu düşmüştü.

Sibel Taşçıoğlu, setteki gerginliğin konuşulduğu bu günlerde nottan şu kısmı ön plana çıkardı ve aşağıdaki yorumu yaptı.

Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
