Lider Değişti Sanıldı ama Değişmedi: Geçtiğimiz Haftanın (10-16 Kasım) En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu!
TRT ve Kanal D'nin reyting zirvesindeki yarışı sürüyor. Kızılcık Şerbeti, Teşkilat, Güller ve Günahlar, Gönül Dağı bu hafta da rekabeti artırdı. Zirvenin adının değiştiği düşünüldü ama gelen sonuçlar zirvenin isminin değişmediğini gösteriyor.
Geçtiğimiz hafta (10-16 Kasım) hangi dizi daha çok izlendi? İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'in rekabeti üst seviyeye taşındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
10-16 Kasım Geçtiğimiz Haftanın En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın