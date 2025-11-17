onedio
Lider Değişti Sanıldı ama Değişmedi: Geçtiğimiz Haftanın (10-16 Kasım) En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu!

Lider Değişti Sanıldı ama Değişmedi: Geçtiğimiz Haftanın (10-16 Kasım) En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.11.2025 - 18:58

TRT ve Kanal D'nin reyting zirvesindeki yarışı sürüyor. Kızılcık Şerbeti, Teşkilat, Güller ve Günahlar, Gönül Dağı bu hafta da rekabeti artırdı. Zirvenin adının değiştiği düşünüldü ama gelen sonuçlar zirvenin isminin değişmediğini gösteriyor. 

Geçtiğimiz hafta (10-16 Kasım) hangi dizi daha çok izlendi? İşte detaylar...

Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'in rekabeti üst seviyeye taşındı.

İlk sezonundan bu yana zirvede yer alan Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz'in 10'lu reytinglere ulaşmasıyla zirveyi kaptıracak gibi görünüyor. AB grubunda Taşacak Bu Deniz, bu haftaki reytinglerinde Uzak Şehir'i geçmeyi başardı.

10-16 Kasım Geçtiğimiz Haftanın En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

Eşref Rüya'nın yeni bölümünün yayınlanmaması listede yer almamasına yol açtı. Kızılcık Şerbeti, Teşkilat, Güller ve Günahlar yükseliş yaşadı.

İşte, geçtiğimiz haftanın en çok izlenen 10 dizisi:

1 - Uzak Şehir (S02 - B37) - 14,09

2 - Taşacak Bu Deniz (S01 - B06) - 12,30

3 - Kızılcık Şerbeti (S04 - B113) - 7,06

4 - Teşkilat (S06 - B157) - 7,00

5 - Güller ve Günahlar (S01 - B06) - 5,85

6 - Cennetin Çocukları (S01 - B09) - 5,35

7 - Kuruluş Orhan (S01 - B03) - 4,73

8 - Gönül Dağı (S06 - B193) - 4,69

9 - Mehmed Fetihler Sultanı (S03 - B58) - 4,48

10 - Sahtekarlar (S01 - B06) - 4,04

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
