TV8’in Yeni Programı Zahide Yetiş’le Sence Başladı: Günün Tartışma Konusu “Bir Kere Aldatan Affedilir mi?”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.11.2025 - 13:34

Ünlü sunucu Zahide Yetiş, TV8’de yeni bir programa başladı. “Zahide Yetiş’le Sence?” programı hafta içi her gün 12.30’da yayınlanmak üzere bugün ilk bölümüyle seyirciyle buluştu. Program hayata dair gerçekleri, tek bir doğru olmadığını izleyiciye aktaracak. Nasıl mı? Gelin detaylara geçelim!

Zahide Yetiş’le Sence? programında tartışmaya açılan konular olacak.

Sorular üzerinden ilerleyecek programda konukların yanıtları ve düşünceleriyle birlikte tek bir doğru olmadığını anlayacağız. Bugün ekranlara gelen ilk bölümde de tartışma konusu epey ilgi çekti.

“Bir kere aldatan affedilmeli mi?” sorusu konuklara ve seyircilere yöneltildi.

Kimi evet, kimi hayır derken kimiyse net bir yanıt olmadığını dile getirdi. İlişkilerde aldatma söz konusu olduğunda net bir çizgi çizmek bazen söylendiği kadar kolay olmayabiliyor. Hatanın affedildiği takdirde de tekrarlanmayacağı gibi bir garanti yok. İşte Zahide Yetiş’le Sence? programında da tüm bu ihtimaller tartışılıyor. Bizler de sizlere soralım o zaman…

Bir kere aldatan affedilmeli mi?

