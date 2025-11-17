TV8’in Yeni Programı Zahide Yetiş’le Sence Başladı: Günün Tartışma Konusu “Bir Kere Aldatan Affedilir mi?”
Ünlü sunucu Zahide Yetiş, TV8’de yeni bir programa başladı. “Zahide Yetiş’le Sence?” programı hafta içi her gün 12.30’da yayınlanmak üzere bugün ilk bölümüyle seyirciyle buluştu. Program hayata dair gerçekleri, tek bir doğru olmadığını izleyiciye aktaracak. Nasıl mı? Gelin detaylara geçelim!
Zahide Yetiş’le Sence? programında tartışmaya açılan konular olacak.
“Bir kere aldatan affedilmeli mi?” sorusu konuklara ve seyircilere yöneltildi.
Bir kere aldatan affedilmeli mi?
