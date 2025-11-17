TV8’in Yeni Programı Zahide Yetiş’le Sence Başladı: Günün Tartışma Konusu “Bir Kere Aldatan Affedilir mi?”

Kimi evet, kimi hayır derken kimiyse net bir yanıt olmadığını dile getirdi. İlişkilerde aldatma söz konusu olduğunda net bir çizgi çizmek bazen söylendiği kadar kolay olmayabiliyor. Hatanın affedildiği takdirde de tekrarlanmayacağı gibi bir garanti yok. İşte Zahide Yetiş’le Sence? programında da tüm bu ihtimaller tartışılıyor. Bizler de sizlere soralım o zaman…