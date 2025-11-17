onedio
Yıllar Sonra Ekranlara Dönecek: ATV’nin Yeni Dizisi Liliyar’a Bir Oyuncu Daha Katıldı

Elif Sude Yenidoğan
17.11.2025 - 11:52

ATV sezona yeni dizilerle başlamıştı ancak erken finallerle iki projeye veda etti. Aşk ve Gözyaşı ile Aynadaki Yabancı ilk bölümleriyle ekran hayatına son verdi. Şimdiyse kanal yeni dizi duyuruları yapıyor. Onlardan biri de Liliyar adlı proje oldu. Fikret Kuşkan’ın başrolündeki dizi için bir oyuncu daha seçildi. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Liliyar dizisi Baba Yapım imzalı olacak.

Ali Balcı’nın yönetmen koltuğundaki dizide netleşen diğer oyuncular ise Levent Ülgen, Erkan Can, Sarp Bozkurt, Lara Aslan ve Taha Baran Özbek.

Şimdiyse Mine Çayıroğlu diziye dahil oldu.

Fikret Kuşkan’ın hayat vereceği Umur Karanoğlu’nun eşi Tülin ile izleyeceğiz kendisini. 90’lı yıllarda aktif bir şekilde dizi sinema oyunculuğu yapan Mine Çayıroğlu son zamanlarda tiyatroya yöneltmişti. Liliyar dizisi ile yeniden ekranlara dönecek.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
