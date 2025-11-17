Yıllar Sonra Ekranlara Dönecek: ATV’nin Yeni Dizisi Liliyar’a Bir Oyuncu Daha Katıldı

ATV sezona yeni dizilerle başlamıştı ancak erken finallerle iki projeye veda etti. Aşk ve Gözyaşı ile Aynadaki Yabancı ilk bölümleriyle ekran hayatına son verdi. Şimdiyse kanal yeni dizi duyuruları yapıyor. Onlardan biri de Liliyar adlı proje oldu. Fikret Kuşkan’ın başrolündeki dizi için bir oyuncu daha seçildi. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş