Yeni Diziler Bir Türlü Yükselemiyor: 16 Kasım Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
17.11.2025 - 11:19

16 Kasım Pazar gününün reyting sonuçları açıklandı. Teşkilat, Sahtekarlar, Çarpıntı ve Bereketli Topraklar’ın yeni bölümü ekranlara geldi. Her hafta olduğu gibi bu hafta da zirvede Teşkilat vardı. Diğer dizilerden ise Bereketli Topraklar dikkat çekti. Yeni başlayan dizi düşük reytingler aldı. Gelin detaylara geçelim!

Teşkilat yeni sezona başladığından bu yana reyting listelerinde birinci sırada.

16 Kasım Pazar reyting sonuçlarında da Total, AB ve ABC1 listelerinde ilk sıraya yerleşti. Teşkilat’la birlikte üç dizi daha olmasına rağmen kimse zirveye geçemiyor.

Teşkilat’ın peşinden ise Sahtekarlar geldi.

AB ve ABC1’de ikinci sıraya yerleşen dizi Total’de dördüncü oldu. 

Star’da yayınlanan Çarpıntı ise düşüş yaşadı. Total’de 6., AB’de 14., ABC1’de ise 9. oldu.

Engin Akyürek’in başrolündeki Bereketli Topraklar ise Total’de 14., AB’de 10., ABC1’de 14. oldu. Dizinin yeni başlamasına rağmen ilgi görmemiş olması erken final iddialarını artırıyor.

16 Kasım Pazar Total Reyting Sonuçları 👇

16 Kasım Pazar AB Reyting Sonuçları 👇

16 Kasım Pazar ABC1 Reyting Sonuçları 👇

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
