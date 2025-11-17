Yeni Diziler Bir Türlü Yükselemiyor: 16 Kasım Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı
16 Kasım Pazar gününün reyting sonuçları açıklandı. Teşkilat, Sahtekarlar, Çarpıntı ve Bereketli Topraklar’ın yeni bölümü ekranlara geldi. Her hafta olduğu gibi bu hafta da zirvede Teşkilat vardı. Diğer dizilerden ise Bereketli Topraklar dikkat çekti. Yeni başlayan dizi düşük reytingler aldı. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Teşkilat yeni sezona başladığından bu yana reyting listelerinde birinci sırada.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Teşkilat’ın peşinden ise Sahtekarlar geldi.
16 Kasım Pazar Total Reyting Sonuçları 👇
16 Kasım Pazar AB Reyting Sonuçları 👇
16 Kasım Pazar ABC1 Reyting Sonuçları 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın