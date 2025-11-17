Yeni Diziler Bir Türlü Yükselemiyor: 16 Kasım Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

16 Kasım Pazar gününün reyting sonuçları açıklandı. Teşkilat, Sahtekarlar, Çarpıntı ve Bereketli Topraklar’ın yeni bölümü ekranlara geldi. Her hafta olduğu gibi bu hafta da zirvede Teşkilat vardı. Diğer dizilerden ise Bereketli Topraklar dikkat çekti. Yeni başlayan dizi düşük reytingler aldı. Gelin detaylara geçelim!