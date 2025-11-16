onedio
Emrah Altıntoprak'ın Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılık Nedeni Feyza Civelek'in Hijyen Sorunu Olması Gündem Oldu!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.11.2025 - 00:00

Kızılcık Şerbeti'nin dördüncü sezonunda ortalık durulmuyor. Emrah Altıntoprak ve Sıla Türkoğlu'nun ayrıldığı dizide bugün ayrılık nedenlerine ilişkin güçlü bir iddia ortaya atıldı. Müge Dağıstanlı'nın iddiasına göre, Emrah Altıntoprak'ın diziden ayrılmak istemesinin nedeni partneri Feyza Civelek'in hijyen sorunuydu. Sıla Türkoğlu ise, hem Feyza Civelek'le yaşadığı sorunlar hem de Doğukan Güngör'le öpüşme ve yakınlaşma sahnelerinden duyduğu rahatsızlık yüzünden diziden ayrılmıştı. 

Bu haber adeta TV dünyasına bomba gibi düştü ve sosyal medyada çok konuşuldu.

Sıla Türkoğlu ve Emrah Altıntoprak'ın Kızılcık Şerbeti'nden ayrılık nedeni gündeme bomba gibi düştü.

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, diziden ayrılıklarında Feyza Civelek'in hijyen sorunu önemli bir rol oynuyordu. Daha önce de Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılık nedeniyle ilgili benzer iddialar ortaya atılmıştı. Koltuğa idrarını yaptığına dair iddialar hem yapım hem oyuncu tarafından yalanlanmışken, bu kez de hijyen sorunu iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Detayları burada açıkladık!

Gündemi bir anda değiştiren bu iddia, sosyal medyada çok konuşuldu.

