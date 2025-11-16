Emrah Altıntoprak'ın Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılık Nedeni Feyza Civelek'in Hijyen Sorunu Olması Gündem Oldu!

Kızılcık Şerbeti'nin dördüncü sezonunda ortalık durulmuyor. Emrah Altıntoprak ve Sıla Türkoğlu'nun ayrıldığı dizide bugün ayrılık nedenlerine ilişkin güçlü bir iddia ortaya atıldı. Müge Dağıstanlı'nın iddiasına göre, Emrah Altıntoprak'ın diziden ayrılmak istemesinin nedeni partneri Feyza Civelek'in hijyen sorunuydu. Sıla Türkoğlu ise, hem Feyza Civelek'le yaşadığı sorunlar hem de Doğukan Güngör'le öpüşme ve yakınlaşma sahnelerinden duyduğu rahatsızlık yüzünden diziden ayrılmıştı.

Bu haber adeta TV dünyasına bomba gibi düştü ve sosyal medyada çok konuşuldu.