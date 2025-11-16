Öpüşme ve Hijyen İddiası: Kızılcık Şerbeti'ndeki Ayrılıkların Gerçek Nedeni Ortaya Çıktı!

Ancak Feyza Civelek’in “Evet, araları kötüydü. Cannes’da barıştılar. Ama ben Doğukan’cıyım” demesi Sıla Türkoğlu’nun hoşuna gitmedi. Civelek'in ekip arasında yaşananları sık sık dışarıya anlatması sinirleri yeniden gerdi. Bu üçlünün yıldızları o günden sonra bir daha hiç barışmadı.

Yine iddialara göre Türkoğlu’nun sevgilisi Ata Ayyıldız da bu duruma sıcak bakmıyordu. Bu yüzden oyuncunun ayrılık kararını desteklediği belirtiliyor.