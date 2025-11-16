onedio
Öpüşme ve Hijyen İddiası: Kızılcık Şerbeti'ndeki Ayrılıkların Gerçek Nedeni Ortaya Çıktı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.11.2025 - 15:27

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Sıla Türkoğlu ve Emrah Altıntoprak’ın vedasının nedeni ortaya çıktı. Müge Dağıstanlı'nın iddiasına göre Türkoğlu, eski partneri Doğukan Güngör ve Feyza Civelek’le aynı seti paylaşmak istemiyordu. Altıntoprak’ın ayrılık talebi ise Feyza Civelek'in hijyen sorunu...

Gelin bomba iddiaların tüm detaylarına birlikte bakalım…

Kaynak: Müge Dağıstanlı

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/is...
Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti’nde bir süredir devam eden set gerginlikleri, son bölümde yaşanan toplu ayrılıklarla adeta su yüzüne çıktı.

Dizide Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç’in aynı bölümde veda etmesi 'Neler oluyor?' sorusunu gündeme taşıdı. 

Son olarak Gazeteci Müge Dağıstanlı Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak'ın dizinden neden ayrıldıklarını açıkladı.İddialar öyle ki televizyon tarihinde eşine az rastlanır bir krizi gün yüzüne çıkarıyor…

Önce Sıla Türkoğlu iddiasına bakalım.

İddiaya göre Sıla Türkoğlu, eski sevgilisi olduğu konuşulan Doğukan Güngör ile ayrılık sonrası çekilecek yakınlaşma sahnelerini oynamak istemedi. Bu durum sette “öpüşme krizi” olarak yankı buldu. Üstüne bir de Feyza Civelek’in sosyal medyada “Sevgiliyken dünyanın en büyük aşıkları gibi davranıp ayrılınca düşman kesiliyorlar. ‘Rolü oynamam’ diye yapımcıyı arıyorlar.” şeklindeki imalı gönderisine Doğukan Güngör'ün beğeni atması ortamı iyice gerdi.

Cannes’da katıldıkları fuarda barışmışlardı.

Ancak Feyza Civelek’in “Evet, araları kötüydü. Cannes’da barıştılar. Ama ben Doğukan’cıyım” demesi Sıla Türkoğlu’nun hoşuna gitmedi. Civelek'in ekip arasında yaşananları sık sık dışarıya anlatması sinirleri yeniden gerdi. Bu üçlünün yıldızları o günden sonra bir daha hiç barışmadı.

Yine iddialara göre Türkoğlu’nun sevgilisi Ata Ayyıldız da bu duruma sıcak bakmıyordu. Bu yüzden oyuncunun ayrılık kararını desteklediği belirtiliyor.

Gelelim Emrah Altıntoprak'ın ayrılık nedenine...

Emrah Altıntoprak cephesinde ise çok daha ilginç bir iddia var. Dağıstanlı’nın aktardığı kulis bilgilerine göre Altıntoprak, dizide eşini canlandıran Feyza Civelek’in hijyen konusunda dikkatli olmaması nedeniyle sahnelerde zorlandığını yapım ekibine iletmiş. Sonuç alamayınca kendisine final yazılmasını talep ettiği söyleniyor.

Bir diğer iddia ise Feyza Civelek'in sette olan biten her şeyi annesine anlatıyor olması.

Feyza Civelek’in annesi Melis Civelek’in dizinin senaristi olduğunu bilmeyen yok. Bu yüzden sık sık “torpilli” iddiaları gündeme geliyor. Müge Dağıstanlı, köşesinde dikkat çeken bir iddia paylaştı: “Feyza Civelek sette olup biten her şeyi gidip annesine anlatıyor olabilir mi?”

X’te konuşulanlara göre sette sık sık bu konu dile getiriliyor. Ancak iddiaya göre Feyza’nın duygusal tepkilerini durdurmak çok kolay olmuyormuş. Set dedikodularına bakılırsa, Feyza yaşanan her detayı annesiyle paylaşıyormuş. Bu yüzden bazı oyuncular onunla daha az konuşmayı tercih ediyormuş. Müge Dağıstanlı’ya göre ise Feyza’nın setteki tek kankisi Doğukan Güngör’müş.

Tüm bu iddiaların ardından diziye yeni gelecek bölümlerde nasıl bir atmosfer oluşacağı merak konusu.

