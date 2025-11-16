onedio
Emine ve Ela'nın Boyu Annesini Geçti: Yasemin Ergene ve Kızlarının Paris Kareleri Olay Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.11.2025 - 09:58

Eski oyuncu Yasemin Ergene, boşanma sürecinin ardından hem hayatında hem de sosyal medya alışkanlıklarında yeni bir dönem başlattı. Biliyorsunuz şimdilerde Influencer’lığa soyunan Ergene sosyal medyada hiç olmadığı kadar aktif. Ancak yine de bu zamana kadar kızlarını pek göstermeyi tercih etmiyor. Tabii bu kuralı ara sıra bozmaktan bir şey olmaz. Son olarak 13 yaşındaki Emine ve 12 yaşındaki Ela ile tatilden karelerini paylaştı. Kızlarının son hali 'annelerini boyunu geçti geçecek' dedirtti.

İşte o kareler!

2000’li yılların fenomen dizisi Doktorlar ile hafızalara kazınan Yasemin Ergene, 2011 yılında İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakarak gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih etmişti.

İki kızları olan çift, magazin dünyasında sakin ve örnek gösterilen aile yaşantılarıyla anılıyordu. Ancak 14 yıllık birliktelik geçtiğimiz 3 Eylül’de sona erdi ve çift anlaşmalı şekilde boşandıklarını duyurdu. İddialara noktayı koyan Ergene, “İhanet yok, aldatma yok” açıklamasıyla sürecin medeni bir şekilde tamamlandığını belirtmişti. Boşanmanın hemen ardından soyadını da değiştirerek “Ergene” adına geri dönen ünlü isim, sosyal medyada hiç olmadığı kadar aktifleşti ve influencer’lık yolunda dikkat çekici bir başlangıç yaptı.

Yasemin Ergene’nin yeni paylaşımlarından son olarak en çok ilgi göreni ise kızlarıyla çıktığı Paris tatili oldu.

Çocuklarının yüzlerini gizlemeyi yıllardır ilke edinen Ergene, yine aynı çizgisini korudu ancak bu kez boyları dikkat çekti. 13 yaşındaki Emine ve 12 yaşındaki Ela’nın annelerini neredeyse geçtiği görüldü. “Bu çocuklar ne ara büyüdü?” yorumları kısa sürede sosyal medyayı sardı.

Gülistan Başköy
