Emine ve Ela'nın Boyu Annesini Geçti: Yasemin Ergene ve Kızlarının Paris Kareleri Olay Oldu!

Eski oyuncu Yasemin Ergene, boşanma sürecinin ardından hem hayatında hem de sosyal medya alışkanlıklarında yeni bir dönem başlattı. Biliyorsunuz şimdilerde Influencer’lığa soyunan Ergene sosyal medyada hiç olmadığı kadar aktif. Ancak yine de bu zamana kadar kızlarını pek göstermeyi tercih etmiyor. Tabii bu kuralı ara sıra bozmaktan bir şey olmaz. Son olarak 13 yaşındaki Emine ve 12 yaşındaki Ela ile tatilden karelerini paylaştı. Kızlarının son hali 'annelerini boyunu geçti geçecek' dedirtti.

İşte o kareler!