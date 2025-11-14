onedio
Ata Demirer'den "Abi Hayat Sana Güzel" Diyenlere Tokat Gibi Cevap: Sözleri Takdir Topladı!

Gülistan Başköy
14.11.2025 - 17:26

Bozcaada’daki yaşamı sık sık sosyal medyada konuşulan Ata Demirer, “Hayat sana güzel” yorumlarına samimi bir açıklamayla yanıt verdi. Evinin bahçesinde çektiği videoyla konuşan ünlü komedyen, bugün oturduğu huzurlu ortamın kendiliğinden olmadığını, yıllar süren emek ve sabrın sonucu olduğunu söyledi. “Bu çamları ben ektim ve altında oturabilmek için 21 sene bekledim” sözleri takdir topladı.

İşte o çok konuşulan açıklaması...

Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer'in Bozcaada’da evi olduğunu artık bilmeyen yoktur.

Son olarak evinin bahçesinde çam ağaçlarıyla çevrili bir ortamda çektiği videoyla gündem olan Demirer, sosyal medyada sıkça yapılan “Abi hayat sana güzel” yorumlarına yanıt verdi.

Demirer videoda, arkasındaki yüksek çam ağaçlarını göstererek şöyle konuştu:

