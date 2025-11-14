Ata Demirer'den "Abi Hayat Sana Güzel" Diyenlere Tokat Gibi Cevap: Sözleri Takdir Topladı!
Bozcaada’daki yaşamı sık sık sosyal medyada konuşulan Ata Demirer, “Hayat sana güzel” yorumlarına samimi bir açıklamayla yanıt verdi. Evinin bahçesinde çektiği videoyla konuşan ünlü komedyen, bugün oturduğu huzurlu ortamın kendiliğinden olmadığını, yıllar süren emek ve sabrın sonucu olduğunu söyledi. “Bu çamları ben ektim ve altında oturabilmek için 21 sene bekledim” sözleri takdir topladı.
İşte o çok konuşulan açıklaması...
Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer'in Bozcaada’da evi olduğunu artık bilmeyen yoktur.
Demirer videoda, arkasındaki yüksek çam ağaçlarını göstererek şöyle konuştu:
sanki asgari ücretle memur maaşıyla yaptı türkiyenin her hangi bir şehrinde bahçesinde hazır dikilmiş ağacı olan ev alma imkanıda vardı sonuçta
Evet asgari ücretle memur maaşıyla yapmadı dostum ama kendi alın teriyle çalışarak yaptı. Bir şeyin kıymetli değerli olması için yokluk içinde yapılması gere... Devamını Gör
Sadece çam dikince oluyor muymuş ya... Ulan bende diyorum neden et mangal yapabileceğim, 1 şişe rakı içebileceğim bahçeli bir evim yok diyordum... Meğer çam ... Devamını Gör