Efsane Ses Muazzez Abacı'nın Vasiyeti İlk Kez Açıklandı: Son İsteği Duygulandırdı!

Efsane Ses Muazzez Abacı’nın Vasiyeti İlk Kez Açıklandı: Son İsteği Duygulandırdı!

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
14.11.2025 - 12:44

Muazzez Abacı’nın ABD’de vefatının ardından, sanatçının vasiyeti ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın devreye girmesiyle naaşının Türkiye’ye getirileceği açıklanırken, 78 yaşında hayata veda eden Abacı’nın son isteği derinden etkiledi.

İşte Muazzez Abacı’nın yürek burkan son arzusu…

Kaynak: Müge Dağıstanlı

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/ab...
Geçtiğimiz haftalarda kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı, 12 Kasım'da 78 yaşında hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz haftalarda kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı, 12 Kasım’da 78 yaşında hayatını kaybetti.

Abacı’nın vefatının ardından sevenleri yasa boğulurken, sanatçının Türkiye’ye getirilişi için Kültür ve Turizm Bakanlığı bizzat harekete geçti. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Abacı'nın cenazesi 15 Kasım'da İstanbul’a getirilecek. Tören hazırlıkları devam ederken, ünlü sanatçının vasiyetinin ilk kez ortaya çıkması duygusal bir atmosfer yarattı.

Usta sanatçının son arzusu, babası Oktay Abacı'nın yanına defnedilmekmiş!

Usta sanatçının son arzusu, babası Oktay Abacı’nın yanına defnedilmekmiş!

Müge Dağıstanlı Abacı'nın vasiyetini şu sözlerle açıkladı: 

'Pazar ya da pazartesi AKM’de yapılacak törenin ardından Ankara’da hiç göremediği ve özlemiyle bir ömür geçirdiği babasının yanına defnedilecek. Bu, Abacı’nın vasiyetiymiş. Zamanında ünlü bir boksör babası Oktay Abacı, sanatçı doğmadan önce genç yaşta zatürreden ölmüş. Ne acı bir tesadüf ki, Muazzez Abacı da 15 yıl önce benzer bir rahatsızlık atlatmış, ölümün kıyısından dönmüştü… Tedavisi de Çapa Tıp Fakültesi’nde yapılmıştı. Milyar dolarları olsa özel bir hastanede yatmaz mıydı…'

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
