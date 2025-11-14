Efsane Ses Muazzez Abacı’nın Vasiyeti İlk Kez Açıklandı: Son İsteği Duygulandırdı!

Müge Dağıstanlı Abacı'nın vasiyetini şu sözlerle açıkladı:

'Pazar ya da pazartesi AKM’de yapılacak törenin ardından Ankara’da hiç göremediği ve özlemiyle bir ömür geçirdiği babasının yanına defnedilecek. Bu, Abacı’nın vasiyetiymiş. Zamanında ünlü bir boksör babası Oktay Abacı, sanatçı doğmadan önce genç yaşta zatürreden ölmüş. Ne acı bir tesadüf ki, Muazzez Abacı da 15 yıl önce benzer bir rahatsızlık atlatmış, ölümün kıyısından dönmüştü… Tedavisi de Çapa Tıp Fakültesi’nde yapılmıştı. Milyar dolarları olsa özel bir hastanede yatmaz mıydı…'