Efsane Ses Muazzez Abacı’nın Vasiyeti İlk Kez Açıklandı: Son İsteği Duygulandırdı!
Muazzez Abacı’nın ABD’de vefatının ardından, sanatçının vasiyeti ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın devreye girmesiyle naaşının Türkiye’ye getirileceği açıklanırken, 78 yaşında hayata veda eden Abacı’nın son isteği derinden etkiledi.
İşte Muazzez Abacı’nın yürek burkan son arzusu…
Geçtiğimiz haftalarda kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı, 12 Kasım’da 78 yaşında hayatını kaybetti.
Usta sanatçının son arzusu, babası Oktay Abacı’nın yanına defnedilmekmiş!
