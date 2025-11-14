Çimen ve Yeni Sevgilisi Yan Yana: Kızılcık Şerbeti Oyuncuları Selin Türkmen ve Yalçın Hafızoğlu’ndan İlk Kare!
Kızılcık Şerbeti’nin yenilenen 4. sezon kadrosu sosyal medyada günlerdir konuşulurken, yeni karakterlerin ilk kareleri bir bir gelmeye başladı. Dizinin sevilen karakteri Çimen’i canlandıran Selin Türkmen ve dizide Çimen’in sevgilisi olarak kadroya dahil olan Yalçın Hafızoğlu’nun yan yana verdiği ilk pozlar izleyicilerde büyük merak uyandırdı.
İşte detaylar!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla birlikte kadrosunda büyük bir değişime gitti.
Kadroya dahil olan yeni isimler ise şöyle:
Şimdi ise Çimen ve yeni sevgilisinin yan yana verdiği ilk kare geldi.
