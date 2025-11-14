onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Çimen ve Yeni Sevgilisi Yan Yana: Kızılcık Şerbeti Oyuncuları Selin Türkmen ve Yalçın Hafızoğlu’ndan İlk Kare!

Çimen ve Yeni Sevgilisi Yan Yana: Kızılcık Şerbeti Oyuncuları Selin Türkmen ve Yalçın Hafızoğlu’ndan İlk Kare!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
14.11.2025 - 12:19

Kızılcık Şerbeti’nin yenilenen 4. sezon kadrosu sosyal medyada günlerdir konuşulurken, yeni karakterlerin ilk kareleri bir bir gelmeye başladı. Dizinin sevilen karakteri Çimen’i canlandıran Selin Türkmen ve dizide Çimen’in sevgilisi olarak kadroya dahil olan Yalçın Hafızoğlu’nun yan yana verdiği ilk pozlar izleyicilerde büyük merak uyandırdı. 

İşte detaylar!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla birlikte kadrosunda büyük bir değişime gitti.

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla birlikte kadrosunda büyük bir değişime gitti.

Birçok ayrılık yaşanırken, aynı anda diziye birçok yeni isim katıldı. Yeni bölümde Sıla Türkoğlu, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Emrah Altıntoprak ve Ece İrtem veda etti.

Kadroya dahil olan yeni isimler ise şöyle:

Kadroya dahil olan yeni isimler ise şöyle:

Özge Borak, Seray Kaya, Hakan Karahan, Zeynep Parla ve Yalçın Hafızoğlu. 

Öte yandan gündeme damga vuran gelişme Çimen’in aşk hayatıyla ilgili. Çimen’i bekleyen yeni sürpriz, genç oyuncu Yalçın Hafızoğlu’nun canlandıracağı karakter oldu. Geçtiğimiz gün sette ilk görüntüleri ortaya çıkan Hafızoğlu, yeni imajıyla sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Şimdi ise Çimen ve yeni sevgilisinin yan yana verdiği ilk kare geldi.

Şimdi ise Çimen ve yeni sevgilisinin yan yana verdiği ilk kare geldi.

Selin Türkmen ve Yalçın Hafızoğlu’nun setten paylaşılan bu pozları, ikilinin yeni sezonda önemli bir hikayenin merkezinde olacağını gösteriyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çimen ve Emir’in arkadaş grubu sayesinde yolları kesişecek ve aralarında bir ilişki filizlenecek.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Çimen ve yeni sevgilisi yakışmış mı? Yorumlarda buluşalım! 💬

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın