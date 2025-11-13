Güzelliği Genetikmiş: Halef'in Yıldız'ı Biran Damla Yılmaz ile Annesinin Benzerliklerine İnanamayacaksınız!

Ancak takip edenler bilir; aslında ilk dizisi Kırgın Çiçekler ile yıldızı parlamıştı. 2015 yılında Kırgın Çiçekler dizisiyle hayatımıza giren Yılmaz; sonrasında rol aldığı Baraj, Yasak Elma ve Hudutsuz Sevda gibi yapımlarla oyunculukta ne kadar iddialı olduğunu kanıtlamıştı.

Şimdilerde ise Halef: Köklerin Çağrısı dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiriyor. Kadrosunda İlhan Şen, Aybüke Pusat, Veda Yurtsever gibi sevilen isimlerin yer aldığı dizide Yıldız karakterine hayat veren Yılmaz, kariyeri kadar özel hayatıyla da yakından takip ediliyor.