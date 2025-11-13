Güzelliği Genetikmiş: Halef'in Yıldız'ı Biran Damla Yılmaz ile Annesinin Benzerliklerine İnanamayacaksınız!
Şimdilerde Halef: Köklerin Çağrısı dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Biran Damla Yılmaz oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren ünlülerimizden. Peki annesini daha önce görmüş müydünüz? Benzerlikleri dikkat çeken anne-kızın kareleri hayran bıraktı! Meğer güzelliğini annesine borçluymuş!
İşte Biran Damla Yılmaz’ın annesi Ayşe Birsen Şen...
Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, şu sıralar rol aldığı Halef: Köklerin Çağrısı dizisindeki “Yıldız” karakteriyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Hatırlarsanız; geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla evlilik teklifi aldığını duyurmuştu.
Güzel oyuncunun annesi de merak edilenler arasında.
Anne-kızın benzerlikleri de çok konuşuldu.
Peki sizce benziyorlar mı?
