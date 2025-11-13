onedio
Güzelliği Genetikmiş: Halef'in Yıldız'ı Biran Damla Yılmaz ile Annesinin Benzerliklerine İnanamayacaksınız!

Güzelliği Genetikmiş: Halef'in Yıldız'ı Biran Damla Yılmaz ile Annesinin Benzerliklerine İnanamayacaksınız!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.11.2025 - 16:58

Şimdilerde Halef: Köklerin Çağrısı dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Biran Damla Yılmaz oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren ünlülerimizden. Peki annesini daha önce görmüş müydünüz? Benzerlikleri dikkat çeken anne-kızın kareleri hayran bıraktı! Meğer güzelliğini annesine borçluymuş!

İşte Biran Damla Yılmaz’ın annesi Ayşe Birsen Şen...

Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, şu sıralar rol aldığı Halef: Köklerin Çağrısı dizisindeki “Yıldız” karakteriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Ancak takip edenler bilir; aslında ilk dizisi Kırgın Çiçekler ile yıldızı parlamıştı. 2015 yılında Kırgın Çiçekler dizisiyle hayatımıza giren Yılmaz; sonrasında rol aldığı Baraj, Yasak Elma ve Hudutsuz Sevda gibi yapımlarla oyunculukta ne kadar iddialı olduğunu kanıtlamıştı.

Şimdilerde ise Halef: Köklerin Çağrısı dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiriyor. Kadrosunda İlhan Şen, Aybüke Pusat, Veda Yurtsever gibi sevilen isimlerin yer aldığı dizide Yıldız karakterine hayat veren Yılmaz, kariyeri kadar özel hayatıyla da yakından takip ediliyor.

Hatırlarsanız; geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla evlilik teklifi aldığını duyurmuştu.

Parmağındaki dikkat çekici tektaşı sergileyen 28 yaşındaki güzel oyuncu, paylaşımına İngilizce 'I said yes' (Evet dedim) notunu ekleyerek mutluluğunu takipçileriyle paylaşmıştı. Uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Abdurrahman Aydın ile ilişkisini gözlerden uzak bir şekilde sürdüren Yılmaz'ın bu paylaşımı hayranlarını hem şaşırtmış hem de sevindirmişti.

Güzel oyuncunun annesi de merak edilenler arasında.

Annesi Ayşe Birsen Şen, 2023 yılında ikinci evliliğini yapmış ve o dönem paylaştığı düğün fotoğrafları da çok konuşulmuştu.

Anne-kızın benzerlikleri de çok konuşuldu.

Görenler 'Tıpa tıp aynısı' , 'Hık demiş burnundan düşmüş' , 'Güzelliğini annesinden almış' yorumları yağdırdı.

Peki sizce benziyorlar mı?

Yorumlara bekliyoruz...

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
